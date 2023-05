Ruud beholder fjerdeplassen

Casper Ruud er fortsatt fjerde best på ATPs liste over de best rangerte tennisspillerne. Novak Djokovic topper rangeringen.

UENDRET: Casper Ruud røk ut tidlig i Madrid Masters, men holder seg likevel på fjerdeplass.

08.05.2023 08:55

Rankingen bød på ingen plassbytter blant de åtte øverste. Eneste endring i topp ti sto Taylor Fritz (USA) for ved å gå forbi Felix Auger-Aliassime (Canada) og ta over 9.-plassen.

Det er andre gang på rad at Ruud er firer på ATP-oversikten. Han står oppført med 5165 poeng. Snarøya-mannen har en 2.-plass som bestenotering (fire uker i september i fjor).

Ruud tapte i hans første kamp i Madrid masters i slutten av april, da han svært overraskende tapte for Matteo Arnaldi, som er nummer 99 på verdensrankingen.

Ruud går denne uken i gang med Internazionali d'Italia i Roma. Det er en prestisjeturnering på Masters-nivå.

Djokovic besitter førsteplassen på verdensrankingen med 6775 poeng. Serberen er foran Carlos Alcaraz (Spania, 6770) og Daniil Medvedev (nøytral, 5330).