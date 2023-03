Hovland i seierskampen i Florida etter sterk opphenting

Viktor Hovland (25) ligger på 2. plass i Arnold Palmer Invitational etter en vanvittig opphenting lørdag. Han gikk den tredje runden på 66 slag, seks under par.

STERK RUNDE: Viktor Hovland takker sin caddie Shay Knight etter sin 66-runde lørdag. Nå er han klar for seierskampen søndag.

04.03.2023 20:40 Oppdatert 04.03.2023 23:58

Viktor Hovland leverte seks birdier på dag tre av Arnold Palmer Invitational i Orlando og ligger dermed ett slag bak leder Kurt Kitayama (–9).

På hull 14 ble utslaget for hardt for Hovland og ballen spratt i bunkeren bak green. Nordmannen holdt hodet kaldt og chippet seg rett i koppen for sin tredje strake birdie.

– Det var et perfekt slag. Det var den første greenen jeg bommet på i dag, det er et vanskelig slag, så det var fint å få den akkurat der, sier Hovland til NBC.

Se slaget her:

– Det skjer jo egentlig ikke hver dag at man slår i uten å være på green, men det skjer tydeligvis denne uka. Det har vært gøy, sier han.

Han sikter til torsdagens spektakulære eagle og fredagens hole-in-one:

Han har passert stjerner som Jon Rahm, Justin Thomas, Rory McIlroy og Xander Schauffele i løpet av dagen. Han deler 2.-plassen med Scottie Scheffler.

– Jeg kjenner jeg har god kontroll på ballen. Jeg traff bare fairway og green i dag, og jeg hadde lengden. Jeg er tilbake der jeg vil være, sier Hovland.

Fredagens virale hit var Hovlands fjerde hole-in-one på PGA-touren. Alle fire har kommet siden starten på 2021/22-sesongen. Til sammenligning har Tiger Woods bare klart tre hole-in-one i sin karriere.

– Jeg så at vinden tok hardt, så jeg siktet litt mer til venstre, og det var et perfekt slag med 7-jernet. Det fungerte, sier han om sin fjerde hole-in-one i karrieren.

PGA-rekorden er 10, delt av Robert Allenby og Hal Sutton. Hovland har «bare» seks igjen dit.

Fakta Hovlands tredje runde i Arnold Palmer Invitational: Birdie Par Par Birdie Par Par Par Par Par Par Par Birdie Birdie Birdie Par Birdie Par Par Vis mer

Til tross for null ess lørdag har han altså spilt seg kraftig opp. Med fire birdies på back-9 er Oslo-mannen nå på –8 totalt.

Hovland vil slå ut med de beste søndag kveld. Da står det om seieren i turneringen han så vidt tapte på målstreken mot Scottie Scheffler i 2022.

Scheffler er med i seierskampen denne gangen også.