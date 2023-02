Historien bak alpinkometens kallenavn: – Det er pappas feil

«Sander» Steen Olsen, eller Oskar Alexander Steen Olsen om du vil, har slått seg opp i verdenseliten i alpint. 21-åringen skylder på faren for forvirringen.

Alexander Steen Olsen kunne etter mye om og men juble for sin første verdenscupseier søndag.

27.02.2023 15:45

Søndag tok Olsen sin første verdenscupseier i karrieren da han vant slalåmrennet i Palisades Tahoe i USA. Det skjedde ikke uten dramatikk da han måtte vente i lang tid før det ble klart at greske AJ Ginnis ble diskvalifisert.

Til slutt kunne han juble, og Olsen fikk for alvor vist fram seg selv og navnet sitt, som det fra før er mye forvirring rundt.

Folk i Olsens omgangskrets har alltid kalt ham Sander, eller Xander, som dukket opp på en caps som faren hadde på seg i Schladming tidligere denne sesongen.

Hovedpersonen vet hvor han skal rette «skylden».

– Det er pappa sin feil. Han skulle absolutt oppkalle meg etter morfaren sin. Han synes «Alex» var en litt harry forkortelse for Alexander, og da ble det Sander, sa alpinisten til NTB tidligere denne sesongen.

– Litt irriterende

Morfaren til Olsen het Oskar Alexander. Oskar brukes ikke av 21-åringen, og i mediene blir han omtalt som Alexander. At stortalentet går for å være «Sander» blant folk, kan skape forvirring.

– Det er bare sånn det har blitt, men det er litt irriterende. Hvis jeg skal sjekke inn på et hotell eller noe, vet jeg aldri hva jeg skal si. Trenerne skjønner heller ikke hva som skjer, ler Olsen.

Stortalentet forteller at han blant annet har fått trøbbel med flybilletter.

Arild Olsen har bekreftet historien om kallenavnet til NTB. Sønnen sier han har vurdert å gjøre noe med det, men at det har blitt med vurderingen.

Takker faren

Olsen slo gjennom da han suste ned til 10.-plass i verdenscupavslutningen i franske Courchevel i fjor. Siden har han fire topp ti-plasseringer i teknikkgrenene slalåm og storslalåm. I VM tidligere i vinter ble det sølv i lagkonkurransen.

Kjelsås-gutten, som altså «skylder» på pappa Arild, har også mye å takke ham for. Arild Olsen jobber som alpintrener.

– Jeg er glad for at han har vært så hard som han har vært, sier Olsen, som forklarer at han fungerer «som en slags manager litt trener på siden».

Verdenscupen fortsetter i slovenske Kranjska Gora for Olsen med to storslalåmrenn. Deretter er det verdenscupavslutningen i Soldeu i Andorra på programmet for «Sander».