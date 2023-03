Hyller Halvor (14) etter denne manøveren: – Det er helt vilt

For første gang på elleve år vant Sør-Trøndelag den prestisjetunge øvelsen under Hovedlandsrennet.

01.03.2023 09:54 Oppdatert 01.03.2023 10:34

– Det har vært helt utrolig. Dette må være en av de beste generasjonen trøndere de siste ti årene. Måten de presterte gjennom hele helga syns jeg er veldig imponerende.

Bror Spilker var med som kretsleder for Sør-Trøndelag skikrets under helgens Hovedlandsrenn. Han er fortsatt stum av beundring over hvordan trønderne presterte.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn