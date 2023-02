Fikk «kontrabeskjed» etter kneskaden: – En berg- og dalbane

Atle Lie McGrath (22) kjente umiddelbart at noe var galt, men på det franske sykehuset ble håpet tent.

UTE I LANG TID: Atle Lie McGrath står ikke mer på ski denne sesongen, og må belage seg på en lang opptreningsperiode.

23.02.2023 07:04

– En berg- og dalbane, er vel egentlig det eneste man kan si, åpner McGrath til VG på spørsmål om hvordan dagene og ukene har vært siden fallet i super-G-rennet under VM.

Tirsdag formiddag kom 22-åringen hoppende inn i Norges Skiforbunds lokaler på krykker. Pressen skulle orienteres om omfanget av skaden han pådro seg i Frankrike. Dommen: Røket korsbånd, operasjon og ute i 9–12 måneder.

– Jeg kjente sekundet jeg falt, allerede før jeg traff nettet, at her var det noe galt, forteller 22-åringen.

Men selv om han kjente at noe var galt og allerede var i gang med å snu om mentalt, skulle karusellen på ny få en opp- og- nedtur. På den første sjekken samme kveld, fikk han denne beskjeden:

– Her er ting ganske greit. Da ble jeg veldig overrasket. Da var det sånn: Kanskje det bare er noen strekkskader, men ikke noe som er noe tegn på operasjon, forteller McGrath.

Håpet ble tent, men også fort slukket igjen.

– Så snakket jeg med Marc, han var litt skeptisk, for han likte ikke kvaliteten på bildene. Da skjønte jeg at det kan lønne seg å være litt reservert med hvor fort man hopper til konklusjoner, forteller McGrath.

Etter et par dager med laget i Frankrike kom han hjem, fikk tatt MR MREn MR-undersøkelse fremstiller digitale bilder av indre organer ved hjelp av et sterkt magnetfelt og radiofrekvente bølger. og fikk beskjed om at «dette ser ikke bra ut».

– Da er man liksom så langt fra skiverdenen, samtidig driver VM og går på TV, folk kjemper om medaljer. Så sitter jeg der hjemme og får en sånn beskjed, det er ganske tungt.

På spørsmål om hvordan perioden har vært fra fallet og frem til tirsdag, fullfører McGrath:

– Det har vært tungt de to siste ukene. Men nå føler jeg at jeg har kommet litt ut av det, ut av det verste. Jeg har veldig mye annet bra i livet mitt, men akkurat de to siste ukene, de har vært tunge, det skal jeg være ærlig på.

KORSBÅND: Atle Lie McGrath i NSFs lokaler, med en liten krakk for å støtte venstre ben og kne, som fredag ble operert.

Landslagslege Strauss, som var noe skeptisk til de første bildene han fikk presentert, har sett sin del av kneskader. McGrath er langt ifra den eneste alpinisten som har vært utsatt for det. Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Lucas Braathen har alle vært gjennom det, for å nevne noen.

– Sånn i utgangspunktet, ut fra hva vi har funnet klinisk og gjennom MR, så tolker vi den egentlig som en god korsbåndsskade, hvis man kan si det, forteller Strauss til VG og fortsetter:

– En typisk og klassisk «alpinskade». Men fordelen ved Atles skade, i motsetning til andre, er at det er isolert til fremre korsbåndsskade. Det er klart en fordel. Det er mer en type Kjetil Jansrud-skade, som han fikk rett før OL.

Jansrud falt under super-G-rennet i amerikanske Beaver Creek 3. desember 2021. Korsbåndet røk og etter alle solemerker røk også alpinistens siste OL. Men drøye to måneder senere sto han på toppen og gjorde seg klar for super-G-rennet under OL i Beijing sist vinter.

KNESKADER: Landslagslege Marc Strauss har sett en god del kneskader, og beskriver McGraths som «god».

37-åringen fra Vinstra, som nå er ekspert for Viaplay, er en av mange som har kommet med støttende meldinger og tips til McGrath. Samtidig har 22-åringen vært gjennom et skadeavbrekk tidligere, da han i starten av 2021 pådro seg en leddbåndsskade og også da måtte operere.

– Nå er det kun fire dager siden operasjonen, det er en mer «heavy» operasjon som er gjort. Det kjenner jeg allerede. Men jeg lener meg veldig på tryggheten at det gikk så bra sist. Forrige gang gjorde jeg en vanvittig nøye og god jobb, og jeg ble mye bedre, forteller alpinisten.

22-åringen beskriver timingen på skaden som «ikke krise» og er sterk i troen på at han er klar allerede fra start neste sesong.

– Jeg er veldig bevist på at jeg ikke skal sette noe tidsmål at jeg skal være tilbake til ett spesifikt renn, da legger jeg press på meg selv. Jeg vil heller at når jeg er tilbake så er jeg så forberedt som mulig. Men jeg har veldig troen på at det kan være de første rennene neste år, avslutter McGrath.