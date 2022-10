RBK-kapteinen: – Det har vært større utfordringer her enn jeg trodde

Markus Henriksen får «ståpels» av en fullsatt Lerkendal. Det vil han ha oftere. Og mot europeisk motstand.

Rosenborg trener før kamp mot Bodø Glimt. Markus Henriksen

28. okt. 2022 16:15 Sist oppdatert 10 minutter siden

Da han bestemte seg for å returnere til Rosenborg sensommeren 2020, var spill i Europa en del av det kapteinen så for seg. Og noe av grunnen til at at han valgte å vende hjem.

Det innrømmer Markus Henriksen glatt til Adresseavisen.