I stjernenes fotspor

Casper Ruuds suksess har gitt Norge tennisfeber. Bak esset kommer det flere lovende spillere.

Nicolai Budkov Kjær er ett av Europas største tennistalenter.

9 minutter siden

2022 har vært et eventyrår for norsk tennis. I juni tok både Ulrikke Eikeri (mixed double) og Casper Ruud seg til hver sin finale i French Open. Noen måneder senere gikk Ruud like langt i US Open.

De norske milepælene kommer tett. Det er nesten vanskelig for fansen å henge med. I slutten av oktober fikk de oppleve enda en.