Kristoff spurtet til seier i Portugal – tok sin første seier for Uno-X

Alexander Kristoff (35) innkasserte sesongens første seier da han vant den første etappen av rittet Volta ao Algarve.

SEIER: Alexander Kristoff, her avbildet under lagets samling i januar, vant onsdag i Portugal.

15.02.2023 16:49 Oppdatert 15.02.2023 17:23

Nyhet!

I VGs sportskalender får du oversikt over ukens TV-sport, inkludert kommende sykkelritt.

I duell mot blant andre den nederlandske spurtkanonen Fabio Jakobsen var Kristoff best. Lagkamerat Søren Wærenskjold (22) ble nummer tre, mens belgieren Jordi Meeus tok annenplassen. Nevnte Jakobsen ble til slutt nummer fire.

– Følelsen av å krysse målstreken først er ubeskrivelig, en fantastisk følelse, sier Kristoff i seiersintervjuet vist på Eurosport.

Følelsen av å krysse målstreken først er ubeskrivelig, en fantastisk følelse.

Forrige sommer ble det klart at 35-åringen før 2023-sesongen vendte hjem til det norske laget Uno-X, etter en karriere i utenlandske profflag som strakte seg over tolv år. Onsdagens seier var Kristoffs første for det norske laget.

– Det er herlig, jeg har spurtet her to ganger før og gjort det ganske bra, men det er den første gangen jeg vinner her i Portugal. Det er en liten lettelse å få en seier tidlig i sesongen, sier Kristoff i seiersintervjuet og fortsetter:

– Jeg og Søren jobbet veldig bra sammen, og jeg tror han ble nummer tre. Han er supersterk. Det funket veldig bra i dag.

Det norske laget satt godt plassert inn på oppløpet og med 200 meter igjen var Wærenskjold helt fremst, med Kristoff på hjul. Noen meter senere startet sistnevnte spurten og krysset mållinjen først.

– Jeg visste at jeg måtte topp seks-syv ut av rundkjøringen, så prøvde jeg bare å gi Kristoff et best mulig opptrekk. Vi klarte det, 1 og 3, sier Wærenskjold i et intervju vist på Eurosport.

Det portugisiske rittet strekker seg over fem etapper og avsluttes søndag med en tempoetappe i byen Lagoa. Der skal Tobias Foss, for laget Jumbo-Visma, for første gang denne sesongen bruke verdensmestertrøyen han vant på øvelsen i Australia i fjor.

Den første etappen var på 200, 2 kilometer fra Portimão til Lagos.