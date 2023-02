Zuccarello-kontrakten går ut neste år: – Vil gjøre alt for å beholde ham

PHOENIX, ARIZONA (VG) Mats Zuccarello (35) spiller sitt livs hockey, men vet foreløpig ikke hva som skjer når kontrakten hans i Minnesota går ut etter neste sesong.

FORTSATT BEST: Mats Zuccarello er selvskreven i førstelinja til Minnesota Wild sammen med makker Kirill Kaprizov. Nordmannen har scoret 19 mål denne sesongen. Her knytter han neven for sin 32. assist mot New Jersey Devils 11. februar – nå har han 35.

17.02.2023 12:26 Oppdatert 17.02.2023 13:44

– Det får vi ta når den tid kommer. Det er det året her og neste som skal spilles før det, så får vi se hvordan kroppen er, og om jeg føler jeg er god nok, sier Zuccarello til VG.

Hans Minnesota Wild står for øyeblikket i fare for ikke å kvalifisere seg for sluttspillet om Stanley Cup (16 av 32 lag). Det gjenstår 28 kamper av grunnserien (totalt 82). Wild spiller mot Dallas Stars på hjemmebane klokken 02.00 natt til lørdag og Nashville Predators klokken 20.00 norsk tid søndag. Kampene vises på Viaplay.

Flere av 35-åringens gode venner og landslagskompiser har trukket hjem de siste årene.

Alexander Bonsaksen (36) kom hjem fra finske KooKoo og valgte Frisk Asker i fjor.

Jonas Holøs (35) vendte hjem til Østfold og Sparta Sarpsborg (men vurderer nå å legge opp).

Patrick Thoresen (39) dro hjem til Storhamar for flere sesonger siden.

Tidligere NHL-proff Andreas Martinsen (32) valgte andre siden av Mjøsa og Lillehammer – nå er han i Vålerenga .

Zuccarellos gode venn Glenn Jensen (35) har lagt opp for lenge siden og er nå markedssjef i Vålerenga .

Martin Røymark (36) og Mathis Olimb (37) er også i VIF etter lange karrierer i utlandet.

Så Zuccarello har flere alternativer i Norge hvis han vil komme hjem. Han proffdebuterte for Frisk Asker, men har sterke tilknytninger til Vålerenga der han var som junior sammen med blant andre Alexander Bonsaksen.

VRAKET VIF: Alexander Bonsaksen (t.v.) droppet tilbudet fra barndomsklubben Vålerenga og valgte Frisk Asker. Nå håper han at Mats Zuccarello skal gjøre det samme etter at NHL-karrieren er over.

«Bonsa» vraket selv VIF til fordel for Frisk Asker i fjor, og ler litt når han får spørsmål om en potensiell gjenforening med Zuccarello i Asker.

– He he, jeg sier ikke nei til det. Å spille sammen i Frisk hadde vært jævlig bra. Vi har fleipet om at det kan skje. Det håper jeg jo på, men jeg tror ikke han havner i Norge med det første, sier Bonsaksen.

Det tror heller ikke NHL-journalist Michael Russo.

– Når du har en spiller som får Kirill (Kaprizov) til å se så bra ut som han gjør, og Zuccarello viser ingen tegn til å sakke akterut i det hele tatt, så jeg tror de vil prøve å resignere han, sier Russo til VG.

RUTINERT: Journalisten Michael Russo har dekket NHL siden 1995. Han har dekket Minnesota Wild siden 2005.

Femårskontrakten til Zuccarello går ut i juli 2024. Da vil han ha tjent drøye 560 millioner kroner (55 mill. dollar) i sin NHL-karriere, ifølge Spotrac. I Wild har han tjent rundt seks millioner dollar i året.

– De kan åpenbart ikke gi han seks millioner med den økonomiske situasjonen de er i, men jeg tror de vil gjøre alt i sin makt for å beholde ham, sier Russo.

– Mats trives veldig i Minnesota. Han har et flott forhold til byen og laget, og han blir bare bedre med alderen. Jeg tror himmelen er grensen for han og Kaprizov sammen, så jeg ser ikke hvorfor de ikke skulle finne en måte å beholde ham på, sier han.