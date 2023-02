Halvor Egner Graneruds vant generalprøven: – Supersterk

Halvor Egner Graneruds generalprøve før VM endte med nok en imponerende seier. Nordmannen vant sitt tiende verdenscuprenn for sesongen i Lake Placid.

I USA: Halvor Enger Granerud.

12.02.2023 17:44 Oppdatert 12.02.2023 17:59

Han banket til med dagens beste hopp med 134 meter i 2. omgang. Toeren Andreas Wellinger endte 11,5 poeng bak, mens Stefan kraft ble nummer tre.

– Begge hopp var supersterke, sier Granerud til arrangøren

– Lekende lett, kommenterte Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

– Dette var stort. Jeg hadde ikke trodd han skulle ta det, sier den tidligere storhopperne.

Han fant seg til slutt til rette i den gamle OL-bakken ombygd to ganger siden begivenheten i 1980. Lake Placid har besøk av den internasjonale hoppeliten for første gang på 33 år. Halvor Egner Granerud løftet seg kraftig fra lørdagens 7. plass.

– Jeg har kjempet for å finne ut av denne bakken, sier han.

Dermed drar hopperen fra Asker til VM i Planica med seier i fem av de siste seks verdenscuprennene. Det betyr favorittstempel når VM drar i gang med normalbakkerennet 25. februar.

Denne sesongen ser ut til å bli klart sterkere enn da han vant verdenscupen sammenlagt for to år siden. Fortsatt er det 10 renn igjen.

Granerud 2020/21: 25 renn, 13 pallplasser, 11 seirer (11-2-0).

Granerud 2022/23: 21 renn, 15 pallplasser, 10 seirer (10-4-1).

Verdenscuplederen står over kommende helgs verdenscup i Romania. Alt handler nå om VM og de individuelle mesterskapsmedaljene Egner Granerud ennå ikke har tatt i stor og normal bakke.

26-åringen har sølv fra VM i skiflyging, men ble ikke bedre enn nummer 8 i fjorårets OL og måtte ta til takke med en 4. plass før han testet positivt for corona under VM for to år siden.

Granerud så ikke fornøyd ut på toppen før førstehoppet. Han fortsatte å riste på hodet etter svevet på 125 meter. Men det holdt til ledelse foran Stefan Kraft og lørdagens vinner Andreas Wellinger.

Men til slutt endte det med Halvor Egner Graneruds 23. verdenscupseier i karrieren.

Resten av det norske laget slet tungt i USA. Marius Lindvik, Kristoffer Eriksen Sundal og Johan Andre Forfang kom seg til finaleomgangen, mens Daniel-Andre Forfang mislyktes helt og måtte pakke sammen skiene allerede etter det første hoppet.

Marius Lindvik hoppet seg godt opp med et hopp på 124 meter i 2. omgang. Den olympiske mesteren ble nest beste nordmann på 11. plass.