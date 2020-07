Ny tung dag for Hovland i USA

En ny tung dag for Viktor Hovland i PGA-turneringen i Ohio toppet seg med dobbeltbogey på hull åtte og trippelbogey på hull 16.

Viktor Hovland fikk en ny tung i Ohio søndag. Darron Cummings / AP Photo / NTB scanpix

NTB

20. juli 2020 07:27 Sist oppdatert 9 minutter siden

Hull 16 ble også der Hovland endte dagen før turneringen ble stanset som følge av innkommende uvær. Det ble en drøy times pause før golferne begynte opp igjen.

Før væravbruddet lå den norske golfstjernen sju slag over par på en delt 45.-plass. På hull 17 klarte Hovland par, mens det ble en nye bogey på siste hull og en delt 48.-plass i turneringen.

Tung start

Hovland fikk det tidlig tungt søndag. Allerede på hull to ble det bogey. Etter en birdie på hull fem, ble det bogey på hull seks og sju og dobbeltbogey på hull åtte.

De siste ni hullene startet bedre for Hovland. Birdie ble det på hull elleve og 14, mens han gikk på en ny bogey på hull tolv.

På hull 16 kom derimot helgens andre trippelbogey. Hovland slo utslaget i vannet, måtte droppe ballen og fikk ett straffeslag. Tredjeballen på par tre-hullet gikk i bunkeren. Oslo-gutten klarte å slå seg godt inn på fjerdeballen, men klarte ikke putten på slag fem. På slag seks gikk ballen endelig i hullet.

Jon Rahm sikret seierne i PGA-turneringen i Ohio og gikk samtidig til topps på verdensrankingen. Darron Cummings / AP / NTB scanpix

Spansk seier

Spanske Jon Rahm vant PGA-turneringen og inntar med det også topplasseringen på verdensrankingen. Rahm er den første spanjolen som blir ranket som nummer én i verden siden Seve Ballesteros i 1989, melder AFP.

Rahm endte den fjerde runden tre slag over par etter å ha slått til bogey på hull 10, 14 og 16 og en dobbeltbogey på hull 11. En sterk start med birdie på hull fem og sju reddet plassering.

25-åringen avsluttet turneringen med ni slag under par, tre slag ned til Ryan Palmer. Amerikaneren på andreplass avsluttet siste runde av turneringen med to slag over par.

Vinneren av helgens turnering får rundt 16 millioner kroner.

Storspilte forrige helg

Turneringen ble spilt på samme bane som Hovland storspilte under forrige helgs PGA-turnering. Da endte han på 3.-plass etter både storspill og to baller i vannet siste dag. Helgens tradisjonelle Memorial-turnering hadde derimot vesentlig større prestisje.

Etter en tung start på turneringen torsdag der Hovland gikk to over par, rykket nordmannen opp 51 plasser til 8.-plass etter å ha gått seks slag under par fredag. Lørdag endte han fem slag over par etter trippelbogey på hull 15.

Etter å ha startet søndagen som nummer 29 endte Hovland til slutt på en delt 48.-plass.