Fristes av eventyr i Danmark med kjæresten

Om en drøy måned er planen at William Aar (22), Kolstads hardtskytende venstreback, skal være på plass hos sin nye arbeidsgiver Aarhus i Danmark. Håndballkjæresten Julie Bøe Jacobsen (21) er under kontrakt med Byåsen i ett år til og i full gang med oppkjøringen til ny sesong, men hun er ærlig på at drømmen om utlandet lever for henne også.

– Vi har lyst til å leve den drømmen sammen. Det vil bli vanskelig å planlegge de få helgene vi får sammen neste sesong, så det vil være mest gunstig å spille i samme land etter hvert, sier hun.