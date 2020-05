Vanskelig trekning for trøndereid hest i Elitloppet

Trekningen ble foretatt søndag, og den norske hesten kom definitivt ikke heldig fra det. Enda verre gikk det for de to største favorittene, hjemmehåpet Propulsion og franske Earl Simon. De fikk sistespor i hvert sitt heat.

For Looking Superb betyr trekningen at hesten trolig havner blant de aller siste i feltet etter første sving.

– Looking Superb er ikke den raskeste hesten her, men de springer ikke fra ham, sa Jomar Blekkan til NTB før trekningen.

Han kjører den trøndereide hesten i løpet der finalevinneren stikker av med 3 millioner svenske kroner.

Vivid Wise As med Björn Goop i sulkyen fikk førstespor i 1. heat, mens Elian Web med Jorma Kontio fikk førstespor i 2. heat. Norskfødte Chief Orlando og Cokstile har femtespor i hvert sitt heat.

Slik ble trekningen:

Heat 1:

1 Vivid Wise As (Björn Goop), 2 Sorbet (Per Linderoth), 3 Disco Volante (Carl Johan Jepson), 4 Missle Hill (Johan Untersteiner), 5 Chief Orlando (Rickard N. Skoglund), 6 Milliondollarrhyme (Fredrik B. Larsson), 7 Looking Superb (Jomar Blekkan), 8 Earl Simon (Franck Ouvrie).

Heat 2:

1 Elian Web (Jorma Kontio), 2 Billie De Montfort (Gabriele Gelormini), 3 Tae Kwon Deo (Adrian Kolgjini), 4 Attraversiamo (Erik Adielsson), 5 Cokstile (Christoffer Eriksson), 6 Racing Mange (Joakim Lövgren), 7 Makethemark (Ulf Ohlsson), 8 Propulsion (Örjan Kihlström).