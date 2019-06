Tok pause fra tennis for å satse på cricket i 2015 - lørdag vant hun French Open

I 2015 tok Ashleigh Barty pause fra tennisen for å satse cricket. Lørdag vant hun sin første Grand Slam-finale i strake sett 6-1, 6-3 over Markéta Vondrousova.

Før årets utgave av Roland-Garros hadde Ashleigh Barty, som var ranket som nummer åtte i verden før finalen, en kvartfinale i Australian Open som det beste resultatet i en Grand Slam-turnering.

Sju strake seirer på 13 dager gjorde at hun skulle møte tsjekkiske Markéta Vondrousova i finalen på grusen i Paris. Det var også 19 år gamle Vondrousova, ranket som nummer 38, sin første Grand Slam-finale.

Barty tok kommandoen fra start og brøt tsjekkiske Vondrousova tre ganger i det første settet. Tsjekkeren klarte å bryte på 0-3, men Barty brøt tilbake umiddelbart og vant det første settet 6-1. Settet varte bare i en drøy halvtime.

Michel Euler / AP / NTB scanpix

– Det er helt utrolig

Det andre settet ble noe mer spennende, men Barty brøt Vondrousova da tsjekkeren servet for første gang i settet og tok kontroll umiddelbart på det andre settet. Sett nummer to endte 6-3 til Barty, som tok sin første Grand Slam-tittel i karrieren.

– Det er helt utrolig. Jeg spilte en perfekt kamp. Det har vært noe «crazy» uker, sa Barty i et intervju vist på Eurosport etter triumfen.

Barty kan glise hele veien til banken. Seieren gjør at hun vinner rundt 22 millioner norske kroner. Seieren gjør også at hun nå er nummer to på verdensrankingen.

Det skjer bare fire år etter at hun valgte å ta en pause fra tennisen for å satse på cricket.

– Disse ukene har vært en drøm, fortsatte Barty.

Første på 46 år

Seieren var også den første Grand Slam-tittelen for en kvinnelig spiller fra Australia på 46 år. Margaret Court var den siste australieren som vant, det skjedde i 1973.

Triumfen kommer etter svake resultater i testturneringene før Roland-Garros. I Madrid tapte hun kvartfinalen for Simona Halep, mens det i Roma en uke senere ble tap i strake sett i åttedelsfinalen for den 53. rankede Kristina Mladenovic.

Søndag møtes Rafael Nadal og Dominic Thiem i herrefinalen. Det blir en reprise av fjorårets finale.