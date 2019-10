Skøytestjerne påkjørt av bil

Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie. Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. #balen pic.twitter.com/c7KWR4y5Ij