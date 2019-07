KRISTIANSAND STADION: Onsdag 26. juni holdt Kristiansand Tennisklubb (KTK) et informasjonsmøte med nabolaget i Snorres gate og Teglverksveien på Lund. Der presenterte tennisklubben en rammesøknad med planene om utbygging av et nytt tennisanlegg rundt sørvestsiden av Kristiansand Stadion, deriblant to nye tennishaller.

– Vi opplevde at responsen var ensidig negativ. Jeg skjønner det, ettersom det blir mer lukket rundt de åpne områdene rundt krysset, sier prosjektleder Johannes Brekke.