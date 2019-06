– Jeg reagerer sterkt på at Sola har hentet mange av de største talentene fra andre breddeklubber for å starte sitt eget Lerøy-lag. Vi tenker helt motsatt. For å få en god tropp må vi ha en god bredde.

– Vi er avhengige av at breddeklubbene beholder spillerne lengst mulig. Kanskje helt til spillerne er 18 år, sier daglig leder Oddvar Aardahl i Byåsen Håndball Elite.