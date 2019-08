Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel

To kilder med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået AP at Coleman tre ganger i løpet av 12 måneder ikke har vært på oppgitt sted når dopingjegere har møtt opp for å teste ham.

Sist helg trakk Coleman seg på kort varsel fra Diamond League-stevnet i Birmingham. De britiske avisene Daily Mail og The Times skriver at amerikaneren hevder at ett av de angivelige bruddene på meldeplikten ikke var hans feil.

23-åringen er regjerende USA-mester på 100 meter og et stort gullhåp foran høstens VM i Qatar og neste års OL i Tokyo. I 2017 slo han Usain Bolt i VM-finalen og tok sølv bak Justin Gatlin. Han har i år løpt på 9,81.

Coleman er VM-klar også på 200 meter. Han er dessuten verdensrekordholder og regjerende verdensmester på 60 meter innendørs.

Utøvere plikter å oppgi sitt oppholdssted slik at dopingjegere kan gjennomføre uanmeldte kontroller. Manglende informasjon om oppholdssted, eller ikke å være på rett sted, regnes som brudd på meldeplikten. Tre slike brudd utgjør grunnlag for en dopingsak som kan medføre to års utelukkelse.

Det er ikke oppgitt når og hvor Coleman skal ha brutt meldeplikten. USAs antidopingbyrå (USADA) vil ikke bekrefte at det er opprettet dopingsak mot ham.

– Saker må generelt behandles ferdig før de gjøres offentlig av USADA, sa en talsmann i byrået til AFP.

Selv om brudd på meldeplikten kan gi like streng straff som en positiv dopingprøve, har det skjedd at utøvere har gitt god nok forklaring til at de har sluppet straff. Prosedyrefeil fra dopingjegerne eller i behandlingen av saken har også ført til frifinnelser.