Han ble Sørlandets første gullvinner i vinter OL. Så skulle en stygg sykkelulykke forandre alt.

ARENDAL: – Hadde det ikke vært for den velten så hadde jeg nok fortsatt karrieren. Jeg tror også jeg kunne fått en god sesong for jeg var i ekstremt bra høstform til meg å være. Men når ulykken først skjedde, var jeg heldig som tross alt ikke skadet meg verre, sier Simen Spieler Nilsen.

Torsdag sendte han ut en Facebook-melding om at han legger skøytekarrieren på hylla. Skader hadde ødelagt to sesonger på rad. Først var det ryggplager som i januar tvang ham til å droppe resten av 2018/19-sesongen, og så 24. september – da han virkelig var i tilbake i treningssiget og hadde store ambisjoner foran denne sesongen – lå han plutselig i asfalten under en treningstur med landslaget i tyske Inzell.