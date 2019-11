KRISTIANSAND: Fredrikstad sjokkerte Vipers i åpningen av kampen. bortelaget åpnet kampen best, og ledet 2-0 etter kun ett og et halvt minutt. Det var en jevn åpning der bortelaget så heltente ut, og et slurvete Vipers gjorde at bortelaget var det beste laget den første halvdelen av første omgang.

Etter 12 minutter sendte Fredrikstads høyrekant Nora Thulin gjestene opp i 10-7 etter et nydelig angrep. Da tok Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad timeout.