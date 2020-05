Denne strategien tror Olympiatoppen vil gi flere toppidrettsutøvere i Agder

KRISTIANSAND: – Det finnes mange klubber på Sørlandet som har en eller flere utøvere som lykkes godt i toppidretten. Men de klubbene som reproduserer talentene gang etter gang – som er en toppidrettsfabrikk – dem er det ikke like mange av her, konstaterer Gjermund Nesland, fungerende leder av OLTS.

Fædrelandsvennen har gått gjennom Olympiatoppens tildeling av stipender innen sommeridrettene de siste åtte årene. Det er dyster lesning sett med sørlandske øyne.

Fakta: Sommerutøvere fra Sørlandet med toppidrettsstipend 2013: Aida Dahlen, Thor Hushovd, Andreas Thorkildsen, Margrethe Renstrøm, Anna Knutsen 2014: Aida Dahlen, Thor Hushovd, Andreas Thorkildsen, Margrethe Renstrøm 2015: Aida Dahlen, Thor Hushovd, Andreas Thorkildsen, Odd Arne Brekne 2016: Aida Dahlen, Odd Arne Brekne 2017: Aida Dahlen, Kristoffer Halvorsen, Odd Arne Brekne 2018: Aida Dahlen, Kristoffer Halvorsen 2019: Aida Dahlen, Kristoffer Halvorsen 2020: Aida Dahlen, Amalie Anker Johansson

Langt bak snittet

Vi må helt tilbake til 2013, da Sørlandet hadde fem utøvere med toppidrettsstipend, for å finne et år hvor landsdelen la beslag på omtrent like stor andel som befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. I fjor og i år har kun 1,9 prosent av de drøyt 100 individuelle sommeridrettsstipendene gått til Agder. Mens landsdelen har 5,7 prosent av Norges drøyt 5,3 millioner innbyggere.

Caroline Dokken Wendelborg/Team Norway

Aida Dahlen er grossisten som har vist at det er mulig for sørlendinger å nå opp. Bordtennisspilleren med to Paralympics bak seg har fått toppidrettsstipend i alle de åtte siste årene.

For øvrig har det vært tynt med utøvere som skarrer på r’en i toppidretten. Lite minner om årene før og sommer-OL i 2012, da Agder med ni utøvere var den landsdelen i Norge med flest OL-deltakere i forhold til folketall.

– Vi er inne i et generasjonsskifte. Det positive er at vi har ganske mange juniorer som er på vei og som trener godt. Men det er ingen tvil om at vi må ha som mål å få flere toppidrettsutøvere, sier Gjermund Nesland.

– Bedre i vinteridrett

I arbeidet med å skape toppidrettskultur og utøvere som hevder seg internasjonalt fra Agder har han flere ganger sett forbedringspotensial.

– Vi har unge lovende utøvere som legger ned masse innsats uten at klubben har riktige rammevilkår eller nok fokus innen utvikling av prestasjonskultur, sier Nesland – selv med en fortid som landslagssjef i kickboksing, i en sjuårsperiode der Norge vant 22 EM- og VM-titler.

– De siste årene har vi hatt flere gode utøvere innen vinteridrett enn sommeridrett, og flere OL-deltakere og medaljevinnere enn vi kunne forventet. Vi har i større grad systemer for å utvikle vinteridrettsutøvere, sier Arild Jørgensen i OLTS – selv med en fortid som damelandslagstrener i langrenn fra 1990–94.

LEONHARD FOEGER / X00360

For tiden jobber duoen med å legge en strategi som i større grad inkluderer idrettsklubbene i Agder. Med ryggdekning fra Olympiatoppen sentralt ønsker de at det skal vokse fram flere idrettsklubber i landsdelen som det oser toppidrett av.

– Dette gjør vi for nå ut til flere. Vi ønsker å bidra til at flere klubber og flere miljøer skal ha toppidrett i fokus. Selv om en utøver er veldig god som 16-åring, kan det godt tenkes at det er en klubbkamerat som blomstrer som senior. Hvis vi får flere klubber til å bli bevisste på dette, når vi ut til flere enn ved å bare satse på enkeltutøvere, sier Nesland.

– Samtidig vil vi fortsette å følge opp enkeltutøvere. Men i og med at vi har fått større ressurser tror vi det er fornuftig å satse på prestasjonsutvikling i noen utvalgte klubber, supplerer Jørgensen.

Spent på responsen

De mener særlig at overgangen fra junior til senior er en sårbar alder hvor mange talenter forsvinner, og hvor det er viktig å gi klubber støtte slik at utøverne deres kommer over kneika.

Jacob J. Buchard

Vipers er et lysende eksempel på en klubb som det oser toppidrett av. ØIF Arendal har også fått til mye i norsk herrehåndball. Når det gjelder individuelle idretter er skiskyttergruppa i Birkenes, padlergruppa i Flekkefjord og Kristiansand Cykleklubb miljøer Nesland og Jørgensen trekker fram.

Duoen understreker at visse kriterier må ligge i bånn dersom de skal starte samarbeid med en klubb.

– Klubbens trenere, utøvere og ledere må ha ambisjoner og vilje til å utvikle utøvere til internasjonalt nivå, og de må forplikte seg til en tiltaksplan vi har blitt enige om sammen. Så skal vi bidra med tjenester og fagekspertise, sier Nesland.

– Men er ikke problemet at klubber på Sørlandet ikke ønsker toppidrett?

– Det er et betimelig spørsmål om det er nok klubber og miljøer som ønsker det. Vi håper og tror det, men vi har ikke svaret ennå, sier Nesland.