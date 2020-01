Jansrud roser lagkameraten etter viktig beskjed: – Akkurat det jeg trengte å høre

KITZBÜHEL: Mens after-ski-låten «En pinne for landet» dundret ut over høyttaleranlegget i Kitzbühel, dundret Kjetil Jansrud ned bakken.

Da han som den siste seedede løperen gikk i mål med grønne tall på skjermen, kunne han slippe jubelen løs. Kanskje så løs som han aldri før hadde gjort. Han kunne tatt seg en pinne for landet han også, men det ble med cola og middag på Hotel Tiefenbrunner da alt oppstyret hadde lagt seg.

– Vanligvis jubler jeg ikke så mye, men nå visste jeg at dette kom trolig til å holde til seier, fortalte 34-åringen fra Vinstra etter at det hele var over.

Han mente at han knapt hadde jublet så vilt tidligere i karrieren. Han talte opp to jubelbrøl som var i nærheten. Den ene gangen da han vant OL i Sotsji, den andre gangen da han vant VM-gull i utfor i Åre i fjor.

– Jeg kjenner meg igjen i den jubelen. Å få den følelsen av endelig å lykkes. Den følelsen av å ha vært der før når du har slitt en periode, sa Aleksander Aamodt Kilde.

Fakta: Kjetil Jansrud Født: 28. august 1985 Fra: Vinstra Bor: Oslo Klubb: Peer Gynt Alpinklubb Mesterskap: 1 OL-gull (utfor Sotsji 2014), 1 VM-gull (utfor Åre 2018), 2 OL-sølv og 2 OL-bronse, 2 VM-sølv. Verdenscupen: 23 seiere, 54 pallplasser og 331 starter

Enkel melding som funket

Jansrud hadde slått lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde og hjemmehåpet Matthias Mayer med 16 hundredeler. Etterpå slo han fast at den meldingen han fikk opp til start fra lagkamerat Kilde, var med på å sikre seieren.

– Først og fremst handler det om å kjenne hverandre som personer. Jeg hadde kjent på snøen og hvordan løypen var satt. Da kunne jeg bare melde opp til Kjetil at dette var en bra dag for oss nordmenn. Jeg sa: «I dag Kjetil, er det bare å klinke til».

Det var altså ingenting magisk som ble sagt. Bare en beskjed om at dette er en bra dag. Kjetil Jansrud takket lagkameraten sin etterpå. Denne meldingen, i all sin enkelthet, var avgjørende for at han kunne prestere på dette nivået.

MATHIAS MANDL, BILDBYRÅN

– Det er viktig å si til en lagkamerat, det som han trenger å høre. Aleks kunne sikkert ha sagt at jeg skulle kjørt den høyreporten slik og den venstreporten sånn. Men det var akkurat dette jeg trengte å høre. Å høre at det ikke er noen overraskelser og at det bare var å slippe seg på og kjøre fort hele veien.

Sjarmøretappe

På den internasjonale pressekonferansen etter løpet sjarmerte han alle, og ikke minst de østerrikske journalistene, med å svare på flytende alpetysk dersom det var påkrevd, på engelsk med en liten snei av amerikansk og på norsk da noen spurte på morsmålet.

Fakta: Die Streif Den berømte utforløypa som går i mål nesten i sentrum av Kitzbühel kalles gjerne Die Streif Lengde: 3.312 meter Fall: 860 høydemeter Brattest: Mausfalle som er på 85 prosent. Mest berømte seksjonene: Mausefalle, Karusell, Steilhang, Seidlalmsprung, Lärchenschuss, Hausberg. Årets Hahnenkammrenn er det 80. i rekken.

Han snakket om problemene han har slitt med i et par sesonger. Ski og sko som ikke hadde helt spilt på lag. Om hvordan utstyrsfabrikanten Head hadde gjort alt for at han skulle finne seg til rette i bakken. Finne det han selv kaller «harmonien i skikjøringen».

– Jeg har skjønt at jeg må gjøre en jobb utover det jeg tenkte var bra nok. Og så har det vært snakk om å være tålmodig. Du må skjønne at dersom du har et problem søndag, så er det ikke løst mandag.

Lettelsen

Onsdag etter den første utfortreningen mente han at han var i ferd med å finne tilbake til den gode følelsen. Han hadde helt rett i det.

– Jeg har satt høye mål for meg selv. Selvfølgelig var det en lettelse og det gir lave skuldre å vinne igjen.

Han innrømmer gjerne at det har vært vanskelige perioder. I fjor pådro han seg i tillegg et brudd i armen og kunne ikke kjøre Kitzbühel-renn.

Seieren i år kommer nøyaktig fem år etter at han vant første gang i den berømte bakken.

MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

– Det er vanskelig for en gladgutt å være langt nede. Jeg har jo aldri tapt selvtilliten. Altså, jeg har visst hele tiden at jeg er god nok. Jeg kan stå på ski.

Aleksander Aamodt Kilde har også de to siste årene slitt med utstyr som ikke spilte på lag. Han vet litt om hvordan lagkameraten har hatt det.

– Du har jo alltid troen på deg selv. Uten troen ville det vært liten vits i å stille på start. Men samtidig går det ut over selvtilliten når du føler at det ikke går. Da kjører du dårligere på ski.

Noe var på gang

Jansrud innrømmer at han har savnet Aksel Lund Svindal som ga seg etter fjorårssesongen. Ikke det at han tror han hadde vunnet mer med kompisen på laget. Men i Kitzbühel var den gamle romkameraten til stede som gjest. Han hadde også tatt seg en tur i bakken på ski og var med på besiktigelsen før rennet.

Alpinlegenden så tidlig at det kom til å bli en norsk dag i bakken.

– Jeg syntes at både Kjetil og Aleksander kjørte veldig bra på oppvarmingen. Jeg skjønte at noe var i gjære, fortalte han til Aftenposten etterpå.

Sikter fortsatt høyt

Aleksander Aamodt Kilde hadde jo et håp om å kunne innkassere seieren på deling med Matthias Mayer. De to hadde ledelsen helt til 34-åringen fra Vinstra slo til fra startnummer 19. Med seier ville han tatt en delt ledelse i verdenscupen sammen med Henrik Kristoffersen.

Nå ligger han 20 poeng bak og vil med en plassering blant de 12 beste i utforrennet lørdag få forbi landsmannen. Nå skal det sies at Kristoffersen kjører slalåm både søndag og tirsdag. Så dersom Kilde tar ledelsen nå, blir det trolig kortvarig.

– Det kommer nok til å være jevnt helt til slutt. Henrik er jo utrolig stabil, så det ble en hard nøtt å knekke dersom jeg skal slå ham i sammenlagtcupen.

Lørdag er det utfor. To av favorittene er norske.