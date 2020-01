Han strakk begge armene i været, slo seg to ganger på brystet og gliste fra øre til øre idet han krysset målstreken. Sekunder senere ble han omfavnet av sine nærmeste.

I oktober sto Eliud Kipchoge for en helt spesiell bragd. Kenyaneren ble den første noensinne til å løpe et maraton på under to timer. Ingebrigtsen-brødrene var blant de mange utøverne som hjalp 35-åringen med å holde farten oppe.

I etterkant ble derimot Kipchoge kritisert. Mange mente at fottøyet ga ham en for stor fordel. Kipchoge brukte en prototyp av skoene Nike Alphafly, som var spesialdesignet for ham.

Nå er kritikken tatt til følge. Det internasjonale friidrettsforbundet har valgt å forby utøvere i å konkurrere i sko som ikke er tilgjengelig for alle i vanlige butikker.

– Fra 30. april 2020 må enhver sko være tilgjengelig på det åpne markedet for en periode på fire måneder før den kan bli brukt i konkurranse, opplyser forbundet.

Leonhard Foeger / REUTERS

Slo tilbake

Kipchoge har flere ganger måtte svare på bruken av skoene etter rekordløpet. Han mener ikke fottøyet skal ha noe av æren for den historiske maratontiden på 1.59:40.

– Jeg trente hardt, har han sagt til britiske Telegraph.

Selv om han var den første personen til å løpe et maraton på under to timer, var verdensrekorden uoffisiell. Det kommer av at han blant annet fikk drahjelp av andre utøvere underveis i løpet.

Kenyaneren trekker sammenligninger med motorsporten Formel 1. Han mener det er personen som løper, og ikke skoene som utgjør forskjellen.

– I Formel 1 bruker alle dekk fra Pirelli, men Mercedes er best. Hvorfor? Det er motoren. Det er personen, sier han og legger til:

– Det er personen som løper, ikke skoene. Det er personen som kjører, ikke dekkene.

Christopher Pike / REUTERS

Kontroversielle sko

Skoene kenyaneren brukte var en videreutviklet versjon av Nikes Vaporfly-sko. Vaporfly-serien, som er tilgjengelig i butikk for mellom 2500–3000 kroner, har også fått kritikk for å være for fordelaktige.

Nike har hevdet at skoene gjør at man løper fire prosent raskere. Skoene har et spesielt karbonblad i sålen som gjør at utøvere sparer energi.

De fem raskeste maratonløpene i historien har kommet i løpet av de siste par årene. Felles for samtlige løp, er at utøverne brukte en utgave av Vaporfly, slik Dagbladet tidligere har omtalt.

Flere utøvere, spesielt de som er sponset av andre merker enn Nike, har kritisert skoene. Vaporfly-skoene har vært i salg siden 2017, men vil ikke forbys med det første.

– Det er ikke vår jobb å regulere hele sportsskomarkedet, men det er vårt ansvar å bevare integriteten til elitekonkurranser ved å sørge for at skoene som brukes av eliteutøvere i konkurranser ikke gir noen urettferdig hjelp eller fordel, sa Sebastian Coe, lederen for det internasjonale friidrettsforbundet, ifølge AFP.

Men det betyr ikke at skoene bør forbys.

– Når vi nå går inn i et OL-år, kan vi ikke utelukke sko som generelt har vært tilgjengelige i en betydelig periode, la han til.