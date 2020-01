– Jeg ble presentert for barneløp-konseptet og syntes det var en kul idé. Håpet er at barneløpene skal gi barn og unge idrettsglede, og at barn som kanskje har vært litt i tenkeboksen om de skal begynne med løping får smake litt på hvordan det er å være en profesjonell løper, sier Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Sammen med Rekordløpet Spikkestad, Breaking Marathon Limits AS og IL ROS Friidrett starter eldste løpebror Ingebrigtsen nå «Henrik Ingebrigtsens Barneløp».