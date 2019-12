Drømmeresultat for Norge: Fikk hjelp av Danmark og Serbia

Et straffekast i sluttsekundene avgjorde til 29-28 for serberne over Tyskland. Noe senere slo Danmark Nederland 27-24.

Danskenes keeper Sandra Toft spilte en kjempekamp og reddet lagvenninnene.

Resultatene betyr at Norge vil toppe tabellen med seier over Sør-Korea senere mandag. Står Norge med seks poeng før den siste kampen mot tyskerne onsdag, vil det holde med uavgjort for å gå til semifinale for de norske jentene.

Selv med tap kan det bli norsk semifinale, men da må resultater i andre kamper onsdag slå inn Norges vei.

Det foregår en desperat jakt for lagene som trolig ikke kommer til semifinalene i VM. Det er plasser og seedingsnivåer i OL-kvalifisering på spill for mange, kanskje helt ned til det laget som blir nummer åtte i VM.

Danmarks seier over Nederland kan bli svært viktig med tanke på mulighet for å spille OL-kvalifisering.