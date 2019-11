BKT møtte Norges beste lag i semifinalen: – Det er ikke avgjort

Randaberg – BKT: 3–0 (25–17, 25–19, 25–21)

I sin første sesong i landets øverste divisjon på ti år, har BKT også kommet seg til semifinalen i NM. Der møtte de Randaberg på bortebane.

– Det er klart at vi møter et veldig bra lag. Det visste vi på forhånd også at vi kom til å møte det antatt beste laget i Eliteserien, så det var bare å forvente ordentlig motstand, sier BKT-trener Morten Skipenes Østrem til iTromsø.

Randaberg er serieleder med en suveren sett- og poengratio og har vunnet seks av syv kamper i år.

– Det sier hvert fall noe om hvor gode Randaberg er når de er gode og holder et jevnt godt nivå. På sitt beste vinner de med ganske gode tall. Men det betyr ikke at dem ikke kan slås, sier Skipenes Østrem.

Det endte til slutt 3–0 til hjemmelaget Randaberg, med settsifrene 25–17, 25–19 og 25–21.

– Det var tøft, men artig å den matching som jentene ikke har fått så mye av på det nivået. Det er god lærdom og god kamptrening. Selv om det ble en tøff kamp i dag, så er det ikke avgjort, sier BKT-treneren.

Neste helg venter samme lag hjemme i den andre og siste kampen i NM-semifinalene.

– De hadde hjemmebanefordel nå og godt med publikum på tribunen, så vi håper vi kan gjøre det samme når de kommer oppover, avslutter treneren.