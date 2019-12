De to søstrene har stått for et rekordras den siste tiden: Mia satte i helgen norgesrekord i benkpress i sin klasse med 86,5 kilo for juniorer 19–23 og tok samtidig NM-gull i øvelsen i helgen.

– Det har vært mye jobb mot den, så det var deilig å få den overstått, sier Mia til iTromsø.