Skadeskutte FyllingenBergen tapte igjen. Nå står de med åtte tap på tolv kamper.

Drammen – FyllingenBergen 33–30

På tross av en brakåpning, ble Drammen for sterke da FyllingenBergen søndag kveld tapte i 30–33 i Drammen. To kamper før juleferien starter, er de kun ett poeng over nedrykksstreken.

– Vi går litt tomme. Vi har sykdom og er litt slitne. Vi får ikke løpt så mye, sier FyllingenBergen-trener Andreas Gjeitrem etter kampen.

Fakta: Drammen – FyllingenBergen 33–30 (18–14) Eliteserien håndball menn, 12. runde Tilskuere: 407 i Drammenshallen Dommere: Jo Are Johannessen og Tom Larsen Utvisninger: Drammen 3x2 min., FyllingenBergen 3x2 min. Toppscorer: Inge Aas Eriksen, 10 mål FyllingenBergen: Iben René Hvidsten 7, Boris Resovsky, Jonas Haugsgjerd 2, Sindre André Aho 3, Tord Vårdal, Jakob Weidemann 3, Ebbe Stankiewicz, Marius Galta Ferkingstad 4, Andreas Ungesson 3, Inge Aas Eriksen 10, Marius Haugstvedt, Marcus René Næss Soltvedt, Jan Henryk Stankiewicz

På morgenen før kampen måtte Kjetil Åndal kaste inn håndkleet med sykdom. Samtidig måtte en hostende Sindre Aho spille, selv om han slet med pusten Det samme måtte Jakob Weidemann, som nettopp er kommet tilbake fra skade. Pluss på skader på Fredrik Mossestad (benbrudd), Leander Seime (prolaps i ryggen) og Ole Morten Kristiansen (korsbånd), så blir resultatet en tynn stall og mange spillere som måtte stå mange minutter på banen.

Med de forutsetningene, mener Gjeitrem at de alt i alt gjorde en god kamp i Drammen. Det var i alle fall mange steg i riktig retning fra forrige helgs stortap mot Elverum, synes han.

Bergensk brakåpning

Før det første minuttet var spilt hadde Inge Aas Eriksen og Jonas Haugsgjerd seint FyllingenBergen to mål foran, og ikke lenge etter økte Iben Hvidsten til 3–0 og 4–0.

Drammen greide ikke å overliste målvakt Tord Vårdal før Aksel Horgen fikk sjansen på straffekast etter fire og et halvt minutt.

Drammen-trener Kristian Kjelling fikk nok da Fyllingen gikk opp til 6–2 etter seks minutter, og klasket timeout-kortet i sekretariatsbordet.

– Nå må dere se til h****** å våkne opp her. Jeg har ikke mer å si enn at vi må våkne opp, ellers må jeg ta ut alle, var hans klare beskjed til laget.

Tiraden satte fart i drammenserne, som fire minutter seinere hadde utliknet til 7–7. De festet et lite grep om kampen gikk til pause med en firemålsledelse over FyllingenBergen.

Hektisk adventstid

Med en tidlig tominutter i andre omgang, ga gjestene Drammen muligheten til å øke ledelsen til fem mål ganske kjapt. Bergenserne knappet to mål innpå da Drammen tok ut målvakten, og tolv minutter ut i omgangen skjøt Marius Ferkingstad FyllingenBergen helt opp i ryggen på Drammen.

De kom likevel aldri nærmere, og i sluttminuttene viste Drammen rutine, mens FyllingenBergen-spillerne ble slitne. Dermed røk bergenserne på sitt åttende serietap for sesongen.

Laget har en hektisk førjulstid, med fire kamper på 18 dager. Halvveis inn i adventsperioden står FyllingenBergen kun med syv poeng på tolv kamper, og har kun ett poeng ned til nedrykksstreken med én kamp mer spilt enn lagene under.

Gjeitrem vil uansett ikke bruke kamprogrammet som noen unnskyldning.

– Det er ubeleilig når du har mye skader og sykdom, men vi skal aldri klage på at det er mange kamper. Det er bare sånn det er, sier han.

Neste lørdag får FyllingenBergen besøk av Haslum, før de onsdagen etter spiller borte mot Bækkelaget. Deretter venter halvannen måneds kampfri.