Hamar/Aftenbladet: – Så sant vi er skadefrie, er det aldri aktuelt for oss å droppe NM. Vi ønsker å inspirere unge løpere som er på vei opp, sier Filip og Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet, mens lillebror William beundrer Filips lånebil, en AMG roadster med 585 hestekrefter under panseret.

Og akkurat det, at de tar seg tid til kos med familie, venner og interessen for bilsport, forteller at NM ikke er en konkurranse der de er på det skarpeste sportslig.