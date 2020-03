Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Tykk tåke, vind og nedbør satte en stopper for rennet i Holmenkollen. Det ble bekreftet etter at man hadde forsøkt tre utsettelser.

Opprinnelig skulle rennet begynne klokken 14.30. Deretter ble det utsatt to timer. Da ikke forholdene ble bedre ga man det et ekstra kvarter. Heller ikke da var det forsvarlig nok å arrangere et renn.

– Problemet er at vinden varierer så voldsomt. I det ene øyeblikket er det fint, så skifter det total retning. Da går det ikke an å arrangere et forsvarlig hopprenn, sa NRK-kommentator Johan Remen Evensen.

Rennet i Holmenkollen skulle vært herrenes tredje konkurranse under Raw Air. Den beste utøveren etter 16 hopp på ti dager vinner turneringen sammenlagt.

Etter planen vil man forsøke å arrangere kvinnenes renn. Starten var etter herrenes utsettelser satt til klokken 18.00. 20 minutter før start ble det besluttet å utsette rennet et kvarter til klokken 18.15.

Terje Bendiksby

– Kjedelig

Det er besluttet at mandagens opprinnelige kvalifisering i Lillehammer erstattes med et individuelt renn for å gjøre opp for avlysningen.

Etter hvert samlet det seg mye regn nederst i Holmenkollbakken. Det gjorde problemene enda større.

– Jeg er veldig skeptisk til hvordan det kommer til å bli. Man har utøvere som kommer ned i 100 km/t og til skikkelig våt snø. Det er farlig, rett og slett. Da går du rett på magen, sa Evensen.

Daniel-André Tande var skuffet over at det ikke ble noe renn i Holmenkollen. Likevel var ikke 26-åringen veldig overrasket.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Etter å ha sett værmeldingen de siste dagene var det ikke overraskende, forteller han til NRK.

Spesielt tåken ville skapt problemer under rennet. Den var så tykk at dommerne hadde fått problemer med å se noe. Tande spøkte om vanndammen nederst i bakken.

– Det var noen som foreslo vannski, sier han med et smil.

– Det er den dagen der alt som kan gå galt, går galt, oppsummerte Evensen.

Fakta: Resterende Raw Air-program for herrene Lillehammer: 09.03 kl. 17.15: Individuell konkurranse 10.03 kl. 17.00: Individuell konkurranse Trondheim: 11.03 kl. 17.30: Kvalifisering 12.03 kl. 17.00: Individuell konkurranse Vikersund: 13.03 kl. 18.00: Kvalifisering 14.03 kl. 16.30: Lagkonkurranse 15.03 kl. 16.30: Individuell konkurranse

– Lover veldig godt

NRK-eksperten mener de resterende rennene under Raw Air passer de norske utøverne svært godt. Dermed ser ikke Evensen på det som et stort problem at Holmenkollrennet ble avlyst.

Nå går turen videre til Lillehammer, deretter Trondheim, før det hele avsluttes i Vikersund. Det gjenstår flere renn i store bakker, noe som passer de norske.

– De resterende bakkene liker de norske veldig godt. De har variert en del denne sesongen med noen gode og noen dårlige hopp. Under Raw Air har de bygd stein på stein og pilen peker oppover for de fleste. Det lover veldig godt forteller han.

– Vi har fire stykker som virkelig er med i kampen om å vinne turneringen. Vi skal være kjempefornøyd med starten, legger han til.

Vidar Ruud

Turneringsspesialist

Marius Lindvik er nummer to i sammendraget i Raw Air. Johann André Forfang, Daniel-André Tande og Robert Johansson ligger alle blant de 11 beste. Johansson vant Holmenkollrennet i fjor da han satte bakkerekord på 144 meter.

Lindvik har vist seg som en turneringsspesialist denne vinteren. 21-åringen ble nummer to i den prestisjefylte Hoppuka rundt nyttår, og nå ligger han kun 0,9 poeng bak lederen Constantin Schmid.

– Er det noe spesielt med disse turneringene som passer deg spesielt godt?

– Ja, tydeligvis. Jeg er blitt en sånn turneringshopper. Jeg føler at jeg får til gode hopp når det gjelder, sier Lindvik til Aftenposten.

Landslagssjefen klarer heller ikke å sette fingeren på hva som er årsaken til at den norske hoppkometen får det til å stemme over lange konkurranser.

– Det er umulig å si hva det er. Det har funket veldig godt her i starten, og det funket veldig godt i Hoppuka, sier Alexander Stöckl

– Lindvik er i form. Han virker å ha mye energi og er kanskje litt flinkere til å restituere seg. Han vet hvor slitsom en turnering er når man henger med i toppen. Det har han opplevd en gang tidligere i år, legger han til og sikter til Hoppuka.