Mens andre idretter avlyses, spiller norske landslagsspillere svensk storfinale: – Merkelig

Lørdag formiddag møtes Västerås og Skutskärs i SM-finalen for kvinner i bandy i Uppsala. Noen timer senere spiller herrene.

Dette skjer samtidig som både sluttspillet i ishockey og innebandy er avlyst i Sverige, og så godt som all annen idrett i resten av Europa. Grunnen er kampen mot spredningen av koronaviruset.

Likevel velger altså Sveriges Bandyforbund å gjennomføre en full sluttspillhelg i Uppsala, for så godt som tomme tribuner, riktig nok. Generalsekretær i Norges Bandyforbund, Tomas Jonsson, er uenig i sitt naboforbunds avgjørelse.

– Vi hadde ikke gjort det. Og gjør heller ikke det her. Vi har en veldig klar holdning på dette, og støtter Norges stat i måten de håndterer dette. Det er et tydelig svar på hva jeg mener om dette, sier Jonsson.

Han er overrasket over at Sverige ikke valgte å avlyste.

– På grunn av de vurderingene som ble gjort overalt, hadde vi forventet at det ble avlyst, sier Jonsson.

All bandyaktivitet i Norge ble stoppet tidligere i mars. Samtidig valgte også Norge å trekke sitt U17-lag fra VM i Lidköping med avreise 12. mars.

– Norge var det eneste landet som ikke møtte. Det er en veldig tydelig holdning fra vår side, sier Jonsson.

Vi har forsøkt å kontakte president i Sveriges Bandyforbund, Per-Anders Gustafsson, men har ikke fått svar fredag kveld. Han signerte imidlertid et brev om temaet på forbundets hjemmeside der han skriver følgende om avgjørelsen:

– Vi har fulgt anbefalingene folkehelsemyndighetene og regjeringen har kommet med, skriver Gustafsson.

Han skriver også at finaleklubbene er enige i avgjørelsen. Og at kommunelegen i Uppsala har godkjent det.

Norges landslag i bandy har tre spillere på Västerås. Det er Charlotte Selbekk, Ingrid Bjonge og Ingebjørg Kvaal-Knutsen. Sistnevnte er ikke i troppen til finalen.

Arild Aamodt er jentenes landslagssjef. Han skjønner heller ikke hvorfor finalen spilles.

– Jeg synes det er merkelig at den blir spilt. Ingen har publikum. Jeg synes det burde vært solidarisk med resten av idretten, sier Aamodt.

Han har ikke lagt seg opp i jentenes avgjørelse om å spille.

– Vanligvis hadde vi bare vært stolt over at vi har spillere i finalen, men jeg skjønner godt at de spiller. Det hadde vært rart om de nektet. Men jeg synes vi i Norge kanskje har litt rett i hvordan vi har gjort det. Det er en alvorlig situasjon, sier landslagssjefen.

Charlotte Selbekk er en av Västerås’ mest fremtredende spillere. Hun sier at det er en enstemmig spillerstall som har valgt å avslutte sesongen.

– Alle er med på at vi fortsetter. Det er hele Bandy-Sverige også. Jeg har mange venninner som spiller innebandy og håndball, som er stoppet, men vår serie hadde så få kamper igjen, så hvis vi sammenligner, så er det beste å spille ferdig, uten publikum. Så får vi avgjort det, sier Selbekk.

– Jeg er veldig glad for at vi får spille SM-finale. Det blir utrolig gøy, sier lagvenninnen Ingrid Bjonge.

Forrige sesong var det hele 6500 personer på tribunen. Det blir noe helt annet i år.

– Det blir litt kontraster. Det var så mange i fjor, men samtidig blir vi ikke så hemmet av det. Publikumsgjennomsnittet vårt til vanlig er 150–200 personer. Vi hadde sett frem til å ha fans, familie og slekt på tribunen, og dette er en veldig stor greie i Sverige og Uppsala. Det var kjedelig da vi fikk vite det, men nå har vi lagt det bak oss, sier Selbekk.

At det er tomt på tribunen og i sendeskjemaet i idrettens verden, mener Aamodt også kan slå ut positivt på sin måte.

– Det har nok aldri vært så mange som kommer til å se en bandykamp på TV før, sier Aamodt.

De to finalelagene møttes i fjor også. Da ble det straffeslag. Västerås vant. Västerås har vunnet alle kampene sine i år, bortsett fra de to mot finalemotstanderen. Selbekk spår en jevn kamp.

– Det er de to beste lagene som møtes. Det kan bikke begge veier, men vi får håpe vi kan prestere på vårt beste. Da vet vi at ingen slår oss, sier Selbekk.