Overlegen Casper Ruud herjet og avanserte i Roland-Garros

Casper Ruud – Ernests Gulbis, Latvia 6-2, 7–6 (7-2), 6–0

PARIS: Ernests Gulbis ble beseiret med 3–0 i sett, og dermed er Casper Ruud klar for andre runde i Roland-Garros-turneringen (også kalt French Open).

– Det føles selvfølgelig veldig bra. Å bryte ham i første game ga meg selvtillit og fikk han til å tvile på eget spill, oppsummerte Ruud til Eurosport.

– Han er best når det gjelder. Veldig imponerende. En herlig, gjennomført kamp, både taktisk og spillemessig, roser Eurosport-kommentator Ole Bentzen.

Var i semifinalen

Gulbis var i semifinalen i 2014, men var ikke i nærheten mot den formsterke nordmannen. Latvieren er rangert som nummer 80 på listen.

Riktig nok ble tiebreaket i andre settet, men etter det poenget var det aldri i tvil.

– Det var nøkkelen til at kampen gikk så raskt. Det er deilig, for da har jeg tid til å hvile, smilte Ruud til Eurosport etter kampen.

– Mental utladning

– Det var en mental utladning for Gulbis, slo Bentzen fast.

Det var ti års forskjell mellom de to, men 20 år gamle Ruud fikset oppgaven best.

Motstanderen var svært irritert under kampen, og kom også med noen stygge slengbemerkninger til dommeren. På bane 13 var han den mest ampre.

– Det var gøy å se ham så sterk i hodet, sier mentaltrener Eirik Bertrand.

Han har jobbet med Ruud siden han var 14 år.

– Vi har lett etter en slik turnering, men det er i hverdagen at slagene står, mener han.

Bertrand blir i Paris så lenge Norges beste tennisspiller er med i denne Grand Slam-turneringen.

– Vi kommer til å ta oss en prat i kveld.

Familien på tribunen

På andre benk satt Ruuds mor, søster og bestemor. Litt lenger bort far Christian sammen med folk som jobber med sønnen, fra Nadal akademiet på Mallorca.

Like foran dem hadde sønn, bror og barnebarn sin base, men i tennis er det ikke mange jubelrop. Pappa Christian klappet forsiktig, sønnen sendte ham noen øyekast iblant. Og så knyttet Casper neven når han hadde fått inn serveess.

– Etter at han tok andre sett var jeg veldig rolig. Det var en bra kamp, oppsummerte pappa Ruud, mens Casper sa ja til selfie fra publikum.

Han syntes at motstanderen yppet seg litt i det andre settet, uten at det fikk noe å si.

Den eneste lille dramatikken var da nordmannen måtte ha et medisinsk avbrekk. Han fikk en vannblemme på fingeren, som det måtte stikkes hull på. Han gjorde alt selv, og tok en tapebit rundt fingeren.

Trolig tirsdagskamp

Ruud kan dermed fortsatt drømme om å møte en av de store, hvis han kommer seg til tredje runde. Én seier til, så kan drømmekampen være et scenario. Mot legenden Roger Federer – hvis alt går greit.

Seieren over latvieren gjør at runde to venter. Der skal Ruud opp mot enten Matteo Berrettini fra Italia eller spanske Pablo Andujar. Og slik det virker nå, er det tirsdag som blir neste kamp.