Økonomisk kaos etter VM: Anmeldt for brudd på idrettens regelverk

Det melder VG. Anmeldelsen, som er levert av region sør i Norges Cykleforbund, ble sendt til domsutvalget i Norges Idrettsforbund tidligere denne uka.

– Vi mener dette er en viktig prinsippsak. Idretten har et lovverk som ikke er til for pynt, men for å følges, sier Terje Johnsen i region sør til avisen.

I februar anmodet styret i regionen at sykkelforbundet skulle anmelde den tidligere sykkelpresident inn for NIFs domsutvalg, men forbundet avslo anmodningen. Nå har regionen selv levert en anmeldelse.

Rotete VM-økonomi

Sakens kjerne er det økonomiske rotet som oppsto etter sykkel-VM i Bergen i 2017. Da var Tiedemann Hansen sykkelpresident, styreleder i arrangørselskapet og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Arrangørselskapet Bergen 2017 AS ble begjært konkurs i februar 2018. Måneden etter ble Jan-Oddvar Sørnes valgt som ny president. I desember meldte Bergens Tidende at selskapet skyldte 108 millioner kroner til 107 ulike kreditorer.

Mulige sanksjoner etter idrettsforbundets reglement er deriblant bøtelegging, irettesettelse og tap av tillitsverv, samt retten til å ha tillitsverv.

(NTB)