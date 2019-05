DALGÅRD: Mens 17. mai betyr feiring og finstasen for de aller fleste, er det også dagen for å ta NM-kravet på 10.000 meter bane. Sju mann løp under NM-kravet på 32 minutter på Dalgård, og de to raskeste brøt også den magiske grensa på 30 minutter.

– Å løpe under 30 minutter, er ikke ei rå tid, men for en skiløper er det ganske så bra. Det må jeg ta med meg, fastslo Didrik Tønseth da han kom i mål som nummer to på tida 29.48,80.