For to år siden ble Johan Bugge kontaktet av Petter Northug. Langrennsikonet ville ha eidsvågingen til å melde overgang til Mosvik. Lørdag var Bugge med og sikret trønderklubben femteplass i Holmenkollstafetten.

- Jeg skulle egentlig debutere for Movik i Holmenkollstafetten for ett år siden. En skade satte imidlertid en stopper for det, sier Johan.