Har bedt om møte med Klanen: – Jeg tror Fagermo er forberedt på litt gruff

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har invitert supportergruppen Klanen til å komme og møte ham på lørdagens trening. Uttalelsene til VG etter tapet mot Lillestrøm fikk sterke reaksjoner.

27. mai 2022 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 0–2-tapet mot Lillestrøm på onsdag ligger Vålerenga på en skuffende 10.-plass på tabellen, med hele 13 poeng opp til ligaleder og erkerival Lillestrøm. Trykket på Fagermo øker, uten at det virket å påvirke Vålerenga-treneren i nevneverdig grad etter kampen.

– Jeg bryr meg hverken om dere i mediene eller publikums meninger. Da ville Vålerenga aldri fått til noe. Jeg kommer til å stå i strategien, og vet at jeg har ledelsen i ryggen på det frem til jeg eventuelt er borte, sa Fagermo til VG.

Se intervjuet som skapte støy øverst i saken.

I HARDT VÆR: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga har hatt en skuffende sesongstart.

– Det er først og fremst bare et klønete sitat fra ham. Jeg skjønner at han mener at han må gjøre jobben sin på en god måte. Jeg vet at han bryr seg om supporterne, sier talsmann i Klanen, Erling Rostvåg til VG.

Det er likevel mange Vålerenga-supportere som har begynt å rope på Fagermo sin avgang. Vålerenga og Fagermo har i samarbeid med Klanen nå invitert supporterne til en prat på lørdagens trening.

– Jeg tror Fagermo er forberedt på litt gruff, sier talsmannen i Klanen.

– Dette er jo å foretrekke, fremfor å slenge dritt på sosiale medier. Vi trenger et fora for å kjefte på klubben. Det er jo ikke bra nok resultater, men i motsetning til bergenserne så piper ikke vi på eget lag på tribunen, fortsetter Rostvåg.

– Supporterne er det viktigste vi har, det er grunnen. Det har vært skuffende resultater naturligvis, da begynner folk å tvile, sånn er det alltid. Det beste å gjøre da, i stedet for å ta det gjennom mediene, er å ha direkte kontakt med supporterne. Det er en fasithandling, sier sportssjef, Joacim Jonsson til VG. .

– Er Fagermo forberedt på en røff tone?

– Ja, men han har ikke noen frykt for å bli stilt spørsmål til. Det håndterer han helt fint, svarer Jonsson.

Etter kampen mot Lillestrøm gikk Jonsson ut og fredet Fagermo. Sportssjefen er svært tydelig når han får spørsmål om det er reelt.

– Jeg står alltid for det jeg sier, det har jeg gjort i alle år. Det burde hvert fall mediene vite, sier han.

– Men det er klart at det har vært veldig skuffende resultater. Det er jo ikke tvil om det. Jeg håper at supporterne også tenker det, hvis ikke har man jo ikke ambisjoner, fortsetter han.

Rostvåg mener at Fagermo fortsatt må bevise at han er god nok, men han er fremdeles villig til å gi ham tid. På spørsmålet til hva han forventer etter lørdagens møte med Fagermo er han klar:

– God stemning og tre poeng mot Rosenborg på søndag, svarer han.