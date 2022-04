Møter motstand etter utspill om tennissportens likelønn

Herrene og kvinnene tjener like mye i tennisens største turneringer. Stefanos Tsitsipas mener kvinnene bør spille like mye som herrene for å fortjene pengene.

Stefanos Tsitsipas vakte oppmerksomhet med sine kommentarer under Miami Open.

15. apr. 2022 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ønsker ikke å være kontroversiell. Man har jo snakket om likelønn og alt det, begynte den greske tennisstjernen Stefanos Tsitsipas for drøyt to uker siden.

Da hadde verdens femte best rangerte spiller fortsatt ikke røket ut av Miami Open. Det gjorde han noen dager senere. Casper Ruud kom helt til finalen i den turneringen.