Bryteprofilen fikk alvorlig diagnose – nå er han EM-favoritt

Felix Baldauf (27) trodde karrieren var over da han fikk diagnosen «Bekhterevs», men i helgen bryter han for EM-medalje.

BLODIG ALVOR: Felix Baldauf lappes sammen etter å ha fått et kutt over øyet på trening i EM-oppkjøringen.

– Det er mitt første mesterskap på tre år. Målet er å reise hjem fra Budapest med medalje, sier Baldauf til VG.

Han var svært misfornøyd da VM i Oslo røk på senhøsten i fjor. Da hadde muskelbunten nettopp fått diagnosen «Bekhterevs», og ingen visste hvordan medisineringen ville slå ut.

Etter flere år med store smerter var det også usikkert om han i det hele tatt kunne fortsette med bryting.

– Det er som natt og dag etter at jeg begynte med medisinene. I høst trodde jeg at jeg måtte legge opp. Det er en enorm bonus for meg å komme tilbake på det nivået jeg er nå, stråler Baldauf.

Han vant blant annet storturneringen Zagreb Open i slutten av januar, og nå er han en klar medaljekandidat i 97-kilosklassen.

– Felix er vel den som har hatt best resultater av alle i vinter. Brytingen hans er ikke 100 prosent der den skal være, men han har gløden tilbake. Utøvere som virkelig vil ha medalje finner gjerne måter å gjøre det på selv om ikke alt klaffer, sier landslagstrener Fritz Aanes til VG.

– Hvordan vil du sammenligne ham med hvordan han var for et år siden?

– Han er en helt ny person. Medisineringen har fungert over all forventning og faktisk over det jeg hadde håpet. Selv om utøvere i andre idretter har hatt god nytte av medisinene, så er bryting noe annet. Vi skal ikke juble for tidlig, men dette ser bra ut.

«Sutring og skriking»

Også romkamerat Morten Thoresen merker stor forskjell på Baldauf.

– Det er så godt å se at han ikke har så store smerter nå, og så er det bra for meg at jeg slipper all sutringen og skrikingen når han våkner om morgenen, spøker Thoresen med en alvorlig undertone.

Baldauf setter selv sprøytene med medisinen annenhver uke, og så langt har han ikke hatt noen problemer med bivirkninger.

OPPTUR: Humøret er på topp etter at Felix Baldauf begynte med medisiner, som har gitt ham en helt annen treningshverdag. Her sammen med Marcus Worren på trening på Lambertseter i mars.

Fakta Bekhterevs sykdom Oppkalt etter den russiske nevrologen Vladimir Bekhterev

Gir betennelsesreaksjoner flere steder i kroppen. De store leddene og ryggraden er særlig utsatt.

Revmatisk bindevevssykdom som varierer sterkt fra person til person.

Menn i 20–30-årsalderen er mest utsatt, og menn rammes oftest hardest.

Sykdommen er svært smertefull, og kan ubehandlet føre til store invalidiserende skader.

De fleste opprettholder tilnærmet normal funksjon ved behandling. Vis mer

– Det største problemet er at de er immundempende, så jeg må passe litt ekstra på, forklarer 27-åringen.

Lørdag formiddag begynner de innledende kampene, og eventuell finale eller bronsefinale går søndag.

– Det er ingen med som jeg ikke har slått før i alle fall. Nå kommer det an på dagen, og det er på tide å få dunket inn en medalje igjen, sier mannen som tok EM-gull i 2017.

PS! Grace Bullen og Oskar Marvik har meldt forfall til EM på grunn av skader. Morten Thoresen, Felix Baldauf, Håvard Jørgensen og Exauce Mukubu skal alle i aksjon lørdag.