Deler «skremselspropaganda» etter ekspert-kritikk: – Jeg har selv vært svært tynn

Både Hans Christer Holund (32) og Emil Iversen (30) har åpnet seg og delt sine tanker om næring og toppidrett, etter at langrennsekspert Petter Skinstad tidligere i uken kom med krass kritikk.

VEKT OG MAT: Hans Christer Holund publiserte lørdag et Instagram-innlegg hvor han ramset opp en rekke av fallgruvene ved å spise for lite når man trener mye.

– Vil du bli god, så må du trene mye! Og det er utrolig hvor mye juling kroppen tåler hvis man sover og spiser godt. Desto mer man spiser, desto mer trening klarer kroppen å absorbere. Bruk det som et konkurransefortrinn, oppfordrer Holund i et innlegg på sin Instagram-konto.

I innlegget har 32-åringen lagt ut et bilde av seg selv og tre sider med tekst hvor han tar for seg sin tanker rundt temaet næring og toppidrett.

VG har vært i kontakt med Holund, som henviser til Instagram-innlegget og ikke ønsker å kommentere ytterligere.

I Instagram-innlegget gjør skiløperen det klart at han deler sine tanker etter oppfordring fra Øystein «Pølsa» Pettersen og Petter Skinstad.

For i Pettersens podkast «Gode Dager», der Skinstad var med, fyrte sistnevnte løs mot landslagsløpere og ledelse.

– De må slutte og late som de ikke har meninger, så de er litt feige, de er rett og slett feige som later som at ting som vi prater om ikke finnes, sa Skinstad i podkasten og pekte på den samme tematikken som Holund nå tar opp.

– Grunnen til at jeg gikk på en smell

I innlegget har Holund laget en liste med punkter han selv omtaler som «skremselspropaganda når det kommer til mye trening med for lite næring».

Lyn-løperen som står med fire VM-medaljer, tre gull og en bronse, peker på at skal man prestere i herreklassen, så må man ha muskler og de kommer ikke uten næring.

Han trekker og frem testosteronnivået i kroppen som synker med for lite næring over tid, at man er mer utsatt for sykdom og skader, at søvnen blir dårligere og at fordøyelsen ødelegges.

Samtidig forteller han om en periode før VM-medaljene og landslagsplassen, hvor han selv gikk på en smell.

– Jeg har selv vært svært tynn. Da jeg ble overtrent i 2010 veide jeg 70 kg, og jeg har i ettertid lurt på om det kan være en av grunnene til at jeg gikk på en smell, skriver Holund og fortsetter:

– I dag har jeg en matchvekt på 77 kg og går himla mye fortere på ski.

Skinstad, som tidligere i uken rettet kritikken, har kommentert følgende på Holunds innlegg: «Nå er dere så gode at jeg nesten blir rørt».

– Noe jeg snakker mye om

I sitt innlegg oppfordrer Lyn-løperen sine følgere til å lese landslagskollega Emil Iversens Instagram-innlegg.

For lørdag gikk også Iversen ut og uttalte seg om næring og vekt, på bakgrunn av kritikken som ble rettet i podkasten.

– Selv føler jeg at dette er noe jeg snakker mye om, og absolutt har et åpent forhold til. Jeg er faktisk litt stolt over måten jeg har klart å kombinere mitt avslappede forhold til mat, samtidig som jeg har utviklet meg og blitt en veldig god langrennsløper med årene, skriver Iversen og stiller samtidig spørsmål til om han kan bli bedre.

– Jeg prater ofte om hvor stor motivasjon god mat og søtsaker er for meg, og at det faktisk er en stor grunn til at jeg har giddet å legge ned de enorme treningsmengdene jeg har gjort, skriver den regjerende verdensmester på femmil videre.