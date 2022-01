NRK-profil om sønnens EM-suksess: – Jeg blir ganske rørt

BUDAPEST (VG) Her vekkes like sterke følelser i Erik Toft (29) som etter scoringene i EM. Norges nye storscorer elsker fluefiske og friluftsliv. Det liker mamma og NRKs naturprofil, Kari Toft.

FLUEFISKER: Erik Toft tok storørreten på turen til Finnmarksvidda siste sommer.

Håndballgutta er rammet av corona etter Sverige-tapet. Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud er ute av Norges siste EM-kamp mot Island fredag, men Toft er med videre fra Ungarn. Han har som flere andre i EM-troppen vært gjennom sykdommen før mesterskapet.

Erik Toft debuterte for Elverum allerede som 16-åring. Han har satset hardt på håndballen i over ett 10-år før det internasjonale gjennombruddet har kommet de siste to ukene i Slovakia.

– Jeg blir ganske rørt, sier Kari Toft til VG.

– Alle på dette nivået legger ned mye arbeid. Men han har vært så like ved. Erik debuterte på Elverums A-lag tidlig, men så har det vært mye venting. Han har vært inne på landslagssamlinger, men så har han hatt litt stang ut, sier NRK Naturs programleder.

Den hardtskytende backen har gjort suksess med 20 EM-mål. «Bombekasteren» traff også mot Sverige, men klarte ikke å forhindre svensk seier i siste hovedrundekamp etter at Glenn Solbergs mannskap kun hadde vært i ledelsen i 43 sekunder av det 60 minutter lange EM-dramaet.

Fredag spiller Norge kamp om femteplassen når de møter Island 15.30. Seier gir direkteplass til neste års VM. Den sendes på TV 3.

MAMMA TOFT: Kari Toft med sønnen Erik på tur i skogen.

– Før EM tenkte jeg at det hadde vært stas om han hadde fått spille litt. Men når han får så mye tillit og får det til så er det over all forventning. Det er både en glede og en lettelse, beskriver den kjente journalistmoren.

I EM har Erik Toft hamret inn mål fra langt hold. Bomskudd har slettes ikke satt debutanten ut.

– Det er veldig deilig å se at han fått så god selvtillit. Han har fått mye spilletid i Danmark og har vært en viktig spiller for laget sitt. Nå er han også kaptein i Mors-Thy. Han gir seg ikke om det går litt galt. Han vet han kan. Nå får han prøve seg i lengre perioder og da er det deilig når det smeller, smiler mamma Toft

– Jeg tror jeg har bygd meg opp over tid. I Danmark har jeg en stor rolle i laget og vet at jeg må bidra kampen gjennom. Det nytter ikke å starte med to bom og melde meg ut. Det har jeg lært, sier Erik Toft til VG.

Han er vokst opp nær håndballhistorisk grunn i Elverum. Faren Ragnar Thorsteinsen har alltid spilt i band, bygger gitarer og er sammen med moren mer kjent for musikk enn sport på hjemstedet.

– Han ble håndballspiller mot alle odds og jeg vet ikke hvor mye ære vi som foreldre skal ta for naturinteressen. Men det er klart at når unger blir eksponert for natur og turglede, så setter det noen spor i dem. De var kanskje ikke så begeistret i noen år, men så kommer det tilbake. Erik har tatt det ut i fluefiske, forteller moren.

EM-AVSLUTNING: Erik Toft og Norge avslutter EM med kamp om 5.-plassen fredag.

For når Erik Toft virkelig skal koble av tar han frem fiskestangen. Gjerne sammen med gamle kompiser. Landslagets Petter Øverby er en av dem.

– En blanding av å koble av, men likevel ha det adrenalinrushet som jeg får av den guttegjengen jeg fisker med, forklarer han – oppvokst bare noen meter fra Glomma. Sist sommer dro Toft opp fine ørreter i Finnmark, men de største fikk leve videre etter møtet med tørrfluen.

– De flotteste eksemplarene slipper vi ut igjen. Så hender det vi tar en steikefisk, beskriver han selv.

– Alle har erfart at du får renset hodet når du er ute. Jeg er ingen fluefisker, men tenker at det må være utrolig godt mentalt å stå ved vann og være konsentrert om å treffe akkurat med kastet, sier moren og legger til.

– Jeg tror det er veldig viktig for ham å være ute. Håndballen handler jo veldig mye om å være inne i haller og garderober med mer eller mindre god luft. I Danmark fikser han sjøørret og har fått flere fine lakser på kroken i Storå – danskenes nest lengste elv som renner gjennom Holstebro. Der bor Erik Toft sammen med kjæresten Thea Hoås Norman og ettåringen Jens.

– Det er klart at jeg savner ham. Jeg vet ikke hvor mye han savner meg. Men jeg håper han gjør det i hvert fall. Vi holder kontakt med FaceTime og bilder. Det hjelper, men jeg gleder meg til å treffe ham igjen, sier Erik Toft.

Han får snart ønsket oppfylt.