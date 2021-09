En dag tok Suzanna Tangen en kikk i mannens garasje. Det endret livet.

TOKYO (Aftenposten): Suzanna Tangen fant både idretten og sitt livs store kjærlighet så å si samtidig.

Suzanna Tangen har stort sett et smil på lur. Å delta i Tokyo var en drøm som gikk i oppfyllelse.

3. sep. 2021 18:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Sorry for at jeg ikke presterte bedre, sa Suzanna Tangen.

Etter fleipen lo hun høyt. Hun hadde nettopp fullført sitt første Paralympics. Det norske håpet hadde ingen topplasseringer å ta med seg hjemover, men var likevel fornøyd der hun satt, i tåkehavet på racingbanen ved Fuji-fjellet.