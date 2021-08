– Jeg kan garantere at den som blir kaptein i lørdagens kamp ikke var med på nachspiel

Brann-trener Eirik Horneland har valgt kaptein til lørdagens kamp mot Haugesund.

Eirik Horneland garanterer kapteinsendring til neste kamp.

– Jeg kan garantere at den som blir kaptein i lørdagens kamp ikke var med på nachspielet, sier Brann-trener Eirik Horneland, før han avslører hvem som faktisk skal være lagets hærfører mot Haugesund lørdag.

Det blir ikke veteran Håkon Opdal eller venstreback Ruben Kristiansen, om noen hadde forventet det.

Det blir nemlig en kampklar Petter Strand, som er tilbake fra skade. Det blir 27-åringens første start siden 2–3-tapet mot Kristiansund 5. juli.

– På lørdag løper Petter ut på banen som Brann-kaptein, sier Brann-trener Eirik Horneland.

– Enten er han med eller så er han ikke med

Daniel Pedersen sliter med en lyskeskade og er utilgjengelig lørdag kveld.

Hans posisjon som kaptein har vært gjenstand for debatt de siste dagene, etter at han sto frem som en av de tolv som var på nachspielet.

Dansken er ikke under politietterforskning.

Onsdag skrev BTs kommentator Anders Pamer at Pedersen ikke bør fortsette som Brann-kaptein. Han mener at dansken ikke nødvendigvis bør fjernes fra spillerstallen, men at han ikke er egnet til å bære kapteinsbindet lenger.

– Jeg skjønner at det stilles spørsmål ved alle i klubben. Det er naturlig, og det skal folk få lov til. Jeg kan ikke styre hva folk mener, sa dansken til BT tidligere denne uken.

Han ønsket ikke å kommentere spørsmål rundt sin rolle i laget.

– Er tilliten så tynnslitt at medspillere og folk i klubben ikke mener at han bør fortsette som kaptein, må han fjernes fra stallen, sier fotballekspert Joacim Jonsson.

Joacim Jonsson, som er fotballekspert for Eurosport, mener at Brann ikke bare kan fjerne Pedersen som kaptein uten at det skal få større konsekvenser for dansken.

– Hvis Brann skal strippe Pedersen for kapteinsbindet, må man vurdere å kutte båndene helt. Enten er han med eller så er han ikke med, sier Jonsson, og fortsetter:

Daniel Pedersen har vært Brann-kaptein siden starten av fjorårets sesong. Nå mener flere at han ikke bør fortsette å bære kapteinsbindet rundt armen.

– Trenger tid

Da trener Eirik Horneland torsdag ble konfrontert med at flere fotballeksperter mener at Pedersen ikke bør fortsette som Brann-kaptein, svarte han følgende:

– De har helt sikkert betimelige og gode grunner for å melde det, men som leder for dette Brann-laget må jeg gjøre mine egne vurderinger, og få tid til å gjøre gode vurderinger. For øyeblikket blir jeg løpende etter alle avgjørelser, sier han.

– La oss komme oss over helgen, roe ned og begynne å tenke noen klare tanker da. Akkurat nå er det litt fra skudd til skudd.

– Vurderer dere å gjøre endringer i kapteinsteamet?

– Jeg har helt ærlig ikke tenkt noe særlig på den biten, svarer haugalendingen.

Brann møter Haugesund hjemme lørdag klokken 20.