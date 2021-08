En tragisk hendelse ble starten på svømmerens reise til Tokyo

TOKYO (Aftenposten): Svømmer Ibrahim Al Hussein var rasende etter torsdagens konkurranse, men hans historie handler om mye mer enn sportslige resultater.

Ibrahim Al Hussein under trening i Hellas.

Ibrahim Al Hussein kastet seg foran kameraten. Sistnevnte hadde nettopp blitt truffet av en snikskytter da de var i et veikryss. Al Hussein, som da bare var i 20-årene, hoppet foran vennen sin for å beskytte ham mot flere kuler. De var villige til å dø for hverandre.

Så skar en sjokkbølge gjennom luften. Små metallbiter fløy til alle kanter.