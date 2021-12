Håper på Jansrud-comeback: – En herlig kar

Kjetil Jansrud fikk en skade på korsbånd og leddbånd under utforen i Beaver Creek. Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde håper Vinstra-gutten tar en sesong til.

HÅPER PÅ COMEBACK: Aleksander Aamodt Kilde håper at Kjetil Jansrud gjør comeback etter kneskadet han pådro seg i Beaver Creek.

– Jeg har lyst til at han skal komme tilbake. Mest fordi han fortjener en avskjed som den stjernen han har vært, og den stjernen han er, sier Kilde og fortsetter:

– Men så kommer jeg også til å savne det at han ikke er til stede. Han er jo en herlig kar og en bidragsyter i gruppen. Og vi er ikke så mange, så vi trenger de vi har.

Jansrud meldte til VG før sesongstarten at han så på dette som sin siste sesong, men på et pressetreff forrige uke sa han at vil tilbake i alpinbakkene.

– Motivasjonen er bra. Det er viktig å komme tilbake der jeg var. Det er langt frem til en ny sesong begynner. Hvis vi står der på sensommeren og motivasjonen er der og kneet ser bra ut, så er det håp for en ny sesong, fortalte Jansrud torsdag.

Jansrud debuterte i verdenscupen helt tilbake i 2003 i Wengen.

Siden den gang har han sanket inn OL-medaljer, VM-medaljer og verdenscupseirer. Han står nå med fem OL-medaljer, tre VM-medaljer og 23 verdenscupseirer.

Etter at Aksel Lund Svindal la skiene på hyllen etter VM i Åre 2019, har fartskanonen hatt en kapteinsrolle på det norske alpinlandslaget og har vært en frontfigur for de norske løperne.

– Jeg skal hvert fall holde hardt tak i ham så lenge jeg kan, sier Kilde optimistisk om Jansruds comebackplaner.

Og det vil i så fall ikke være første gang Peer Gynt-løperen kommer tilbake etter kneskade. I 2014 kom gjorde han comeback i OL i Sotsji og vant gull i super-G.

– Per i dag så er jeg veldig, veldig motivert for å gjøre jobben som trengs, og det er ikke vanskelig å finne ting å motivere seg for, sier Jansrud.