Iversen skuffet etter ny nedtur: – En fæl følelse

Emil Iversen røk ut av sprintprologen – igjen.

Ble nummer 35 i prologen: Emil Iversen.

28. des. 2021 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

LENZERHEIDE: – Det er kjedelig at jeg ikke bare kan løpe gjennom her lengre. Da får jeg litt kritikk. Jeg får ta meg tida til å stå her og slakte meg selv. Dere får bare peise på.

Slik innleder Emil Iversen etter å ha røket ut av sprinten i Lenzerheide i Sveits. Han ble nummer 35, drøye ti sekunder bak suverene Johannes Høsflot Klæbo.