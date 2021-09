10. september 1972: I OL i München 1972 tapte USA 50–51 for Sovjetunionen, i en meget dramatisk finale i basketball for herrer. Kampen ble det første tapet til USA i et OL noensinne.

Fem dager etter massakren i OL-leiren, hvor 11 israelske utøvere ble drept av palestinske terrorister, vant Sovjets basketballag finalen mot USA. Det amerikanske laget hadde hittil ikke tapt én eneste kamp av de 64 de hadde spilt i OL-sammenheng.

Finalen endte på nervepirrende vis. Sovjet vant etter forvirring rundt en påstått timeout fra deres side. Kampens siste tre sekunder ble derfor spilt på nytt, etter USA allerede hadde jublet for seier i deres favør. Men jubelen stilnet raskt, da Sovjetunionens Alexander Belov fikk ballen i kurven.

Det ble så mye dramatikk rundt resultatet at CIA var innblandet på et tidspunkt. Hele det amerikanske laget stemte for ikke å ta imot sølvmedaljen.

USAs OL-lag fra 1972 er det eneste olympiske laget, i hvilken som helst sport, som har nektet å ta imot en medalje.