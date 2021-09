Warholm avslutter sesongen med å hylle milliardær: – En hedersmann

KRISTIANSAND (VG) Det nærmer seg ferie for OL-mester Karsten Warholm (25). Men først ønsker han å gjøre ære på filantropen Trond Mohn (78).

FRA TOKYO TIL BERGEN: Karsten Warholm toppet sesongen med OL-gull og verdensrekord. Årets siste løp går på Fana stadion i Bergen.

16 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Karsten Warholm runder av sin beste sesong med Trond Mohn Games i Bergen 18. september. Sunnmøringen ønsker å hylle milliardærens «filantropiske bidrag til det norske samfunnet».

– Han er en person jeg ser opp til. Han bidrar stort til samfunnet med allerede beskattede midler, det synes jeg er enormt stort gjort, roser Warholm overfor VG.

Næringslivslederen Mohn viste businessteft da han med stor suksess bygget opp familiebedriften Frank Mohn til en verdi på 13 milliarder kroner. Han har gitt flere milliarder norske kroner til utdanning, forskning og idrett gjennom årene. I fjor tjente han 552 millioner, men ga bort 358 av dem i gaver, skriver E24.

– Som sunnmøring er denne gavmildheten utenfor din fatteevne?

– Som sunnmøring forstår man så drøyt bidrag det er, ler Warholm og fortsetter:

– Det er en hedersmann. Jeg er der ene og alene for å hylle mannen selv.

Les også Warholm brøt kontrakt med NM-avbud: – Historien taler til min fordel

Spesielt bergensidretten bukker takknemlig overfor Mohn, og arrangerer Trond Mohn Games til hans ære.

Stevnet arrangeres på Fana stadion i Bergen kommune, og får i år altså besøk av en av verdens beste friidrettsutøvere. Der skal Warholm løpe den noe utradisjonelle distansen 300 meter uten hekker.

– Det er Trond Mohn-øvelsen min, jeg gjorde den sist jeg var der også. Det er tradisjon, mener han.

Olympisk sølvvinner fra Tokyo, Eivind Henriksen, kommer også til friidrettsstevnet i Bergen. Det samme gjør Norges beste 800-meterløper Hedda Hynne. Publikum kan også oppleve en av Norges største fremtidshåp, Henriette Jæger.

Warholm nådde en foreløpig karrieretopp da han vant OL-gull i Tokyo på 400 meter hekk. I løpet satte han også verdensrekord på 45.94 – første gang noen har løpt under 46 sekunder på distansen.

25-åringen har også vist en imponerende stabilitet gjennom sesongen, og i Zürich rundet han av Diamond League-sesongen med å løfte diamanttrofeet. Den voldsomme påkjenningen fra et hektisk løpsprogram gjorde at Warholm måtte stå over NM i Kristiansand, og etter Trond Mohn Games kan han endelig legge beina litt på bordet – litt i hvert fall.

– Jeg skal ha ferie, men jeg skal trene og litt sånn også. Men det blir konkurransefri i hvert fall, sier han.