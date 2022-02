Ragnes OL-avslapning: Yatzy og skolebøker

Norges største medaljehåp på skøyter, Ragne Wiklund (21), skal gå fem distanser i OL. Til atspredelse mellom slagene på isen har hun tatt med seg yatzy og skolebøkene til Beijing.

MEDALJE I SIKTE: Norges skøytehåp Ragne Wiklund (21) er medaljekandidat på 3000, 1500 og 5000 meter i OL. Hun skal også gå lagtempo og 1000 meter i Beijing.

– Yatzy må med, svarer hun på spørsmål om hva hun må ha i bagasjen – mat, TV-serier eller hva det måtte være – til vinterlekene i Kina 4. til 20. februar.

Det kan virke som om alle i skøyteleiren ikke er like gira på å trille terninger utenfor isen i Beijing. Ragne Wiklund tilføyer nemlig at hun «må prøve å få med noen» på akkurat den fritidssysselen – «fri» og «tvungen» – i den smittevernstrenge OL-bobla.

– Noen er veldig for, noen er veldig mot, forteller hun.

– Skolebøker, selvfølgelig, svarer hun også når det gjelder «ting jeg ikke kan klare meg uten»-spørsmålet.

Hun kunne kanskje klart seg uten dem. Hun har utsatt eksamen hun skulle hatt i OL-perioden. Men de er deilig å ha med. Skolebøkene. Da hun satt tre dager i isolasjon på Hamar – etter treningsleiren i Vikingskipet og før avreisen fra Gardermoen på kvelden torsdag 27. januar – skjønte hun at TV-serier hele tiden ikke er bærekraftig tidsfordriv.

Under verdenscupen i Calgary før jul avla hun eksamen i termodynamikk, med oppgaver om gassturbiner. Da ble hun også hyllet med en boogie-låt av Spellemannspris-nominerte Tor Einar «Doktor» Bekken.

Skøytetroppen består av 12 løpere. Den og curlings herrelag og mixed double-ektepar Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten skal bo i deltagerlandsbyen i Beijing, de øvrige 65 skal bo oppe i fjellene.

Ragne Wiklund er, etter at hun vant VM-gull på 1500 meter for ett år siden og denne sesongen har satt norske rekorder på 1500 meter og 3000 meter, ansett for å ha de beste mulighetene til å ta skøytemedalje for Norge. I sterk kontrast til regnskapet etter Pyeongchang-OL for fire år siden: To gullmedaljer, en sølvmedalje og en bronsemedalje – alle fire rundt halsen på norske skøytemenn.

TIDLIG KRØKET: Skøytekongen Johann Olav Koss presenterte i 2013 fremtidens skøytejenter med tanke på OL på Valle Hovin i Oslo 2022 – som ikke ble noe av: Julie Berg Sjøbrend (fra venstre), Johanne Aas, Gruro Eliassen Kverdokk, Jenny Marie Risnes, Ragne Wiklund og Anna Malt Marøy.

Hun starter med 3000 meter lørdag 5. februar, deretter har hun til hensikt å gå 1500 meter, 5000 meter, lagtempo og 1000 meter. Ragne Wiklund tenker «akkurat nå» at hennes beste medaljesjanse vil være på åpningsdistansen, der Nederlands Irene Schouten (29) er gullfavoritt.

– Det er det jeg føler jeg har øvd, der jeg har mest erfaring med tanke på utgangsfart og utførelse. På 1500 meter går jeg maks uansett, sier hun – og understreker at hun er godt rustet for 1500 også, og at det ikke var mange som trodde at det var på den distansen hun skulle gjøre det i fjor.

KVINNEJUBEL: Ragne Wiklund ble feiret av trener Edel Therese Høiseth (t.v.) og lagvenninne Ida Njåtun da hun vant VM-gull på 1500 meter i februar i fjor. Njåtun la senere opp, Høiseth er med som trener i OL.

Ikke Ragne Wiklund, heller. Hun sier at hun ikke gjorde noe spesielt før den 1500-meteren, altså den historiske VM-triumfen. Skulle hun ta gull i Beijing, vil det også gi historisk sus. Bjørg Eva Jensen (30) er siste norske OL-gullvinner på skøyter, på 3000 meter i Lake Placid for 42 år siden.

– Hmmm, jeg vet ikke så voldsomt mye, egentlig. På en måte er hun den forrige som har titler, svarer Ragne Wiklund på spørsmål om hvilken kjennskap hun har til Bjørg Eva Jensen – som oppnådde sitt livs største seier 20 år før Ragne Wiklund ble født.

GULLFORBILDE: Bjørg Eva Jensen (62 den 15. februar) var 20 år gammel da hun vant OL-gull på 3000 meter i Lake Placid i 1980.

Hun hevder hun forholder seg avslappet til favorittstempelet som plutselig hviler på henne. Nivået på kvinnesiden internasjonalt er «ekstremt høyt». Men har hun dagen, har hun absolutt muligheter. Samtidig er det slik at hun kan gå et kjempebra løp, og ikke være i toppen. Uansett vil det viktigste for Ragne Wiklund være at hun er fornøyd med sitt eget løp.

– Hva innebærer det?

– Kombinasjonen at jeg er bra fysisk, går bra teknisk og får en god tid, svarer Ragne Wiklund.

Hun mener at hun veldig sjelden blir ordentlig nervøs, men at hun ikke skal legge skjul på at hun er klar over at OL er noe annet enn «et vanlig løp». Hun vedgår at hun er spent på hvordan hun vil reagere når hun kommer dit, til startstreken i Beijing.

– Husker du siste gang du var nervøs for noe?

– Jeg husker da vi var små og fikk representere Norge første gang, utenlands på Viking Race eller landskamp. Jeg skalv på startstreken og var så urolig at jeg ikke fikk sove kvelden før, svarer Ragne Wiklund.

Hun har opp gjennom årene i stor grad trent sammen med gutter, samt et par jenter i hennes årsklasse. Det har vært gøy, og hadde det ikke vært gøy, ville hun ikke orket å holde på med skøyter. Hun sier at hun ikke teller og fører antall treningstimer. Om det er 800, 1000 eller 1200 i året, er ikke noe hun har fokus på, som hun uttrykker det. Hun overlater det til trenerne.

– Hvis du blir veldig opphengt i tall, kan det bli mye snakk om at du skal øke antallet eller slå «noe», sier Ragne Wiklund – som i fjor høst pådro seg knekt krageben etter et fall på rulleskøyter.

Sammen med de andre allrounderne lå hun i treningsleir i høyden (1156 meter over havet) i italienske Collalbo som oppkjøring til OL. Det innebar veldig mye bra trening, synes hun. Viktig var det også at «du» slapper av bedre i slike omgivelser – solfylt og «mennesketomt» – uten ekstra stress med tanke på OL og smitte. På den annen side er det ikke å unnslå at OL har ligget langt frem i pannebrasken.

– Det er veldig, veldig spennende. Hver natt har jeg hatt det som en unge før julaften. Jeg ar ingenting å sammenligne med. Dette er jo mitt første, svarer hun på spørsmål om det faktum at OL blir uten publikum og med omfattende og inngripende smitteverntiltak.

– Mitt neste OL kommer sikkert til å bli annerledes, sier hun – på typisk Ragne Wiklund-vis.