Norge i Paralympics: Tidenes minste tropp

TOKYO (VG) Den norske troppen har marsjert og rullet inn på OL-stadion i Tokyo. Aldri har Norge hatt færre deltagere i Paralympics.

ÅPNINGSSEREMONI: Rytteren Jens Lasse Dokkan (60) og sprinteren Ida Louse Øverland (17) var norske flaggbærere i Tokyo tirsdag.

– Vi har en utfordring med å skape nye paralympiere, som er villige til å legge ned så mye tid, innrømmer legenden Cato Zahl Pedersen, som er sjef for den norske troppen i Tokyo.

Han er samtidig klar på at nåløyet har vært mindre enn noen gang for å komme med.

– Vi er nok mer bevisst på kvaliteten – at det er utøvere som kan komme til finale eller bli topp 8 som blir tatt ut, sier Cato Zahl Pedersen da vi treffer ham i deltagerlandsbyen.

Heste-håpet Jens Lasse Dokkan (60) og sprinteren Ida Louse Øverland (17) var Norges flaggbærere på OL-stadion i Tokyo tirsdag.

– I Rio de Janeiro i 2016 hadde vi 23 deltagere, og siden den gang er seiling strøket fra programmet. Den gang hadde vi også med hele kvoten på seks i skyting. Nå har vi bare to skyttere.

Fakta Norske deltagere Paralympics 2021 Badminton: Helle Sofie Sagøy, Kristiansand Badmintonklubb Bordtennis: Aida Husic Dahlen, Randesund IL-BTG

Nora Korneliussen, Fokus BTK

Tommy Urhaug, Stord BTK Dressur:

Jens Lasse Dokkan, Hasle Hestesportsklubb

Ann Cathrin Lübbe, Hammerfest Rideklubb Friidrett:

Salum Ageze Kashafali, Norna-Salhus

Ida Yessica Nesse, IL Tyrving

Ida Louise Øverland, IK Hind Roing:

Birgit Skarstein (PR1W1X), Christiania Roklub Skyting:

Jørn Dalen, Kisen Miniatyrskytterlag

Heidi Sørlie-Rogne, Kisen Miniatyrskytterlag Svømming:

Sarah Louise Rung, Stavanger Svømmeklubb

Fredrik Solberg, Tønsberg Svømmeklubb Sykling:

Suzanna Tangen, Grenland SK Vis mer

– Samtidig registrerer vi at syv av de 15 deltar i Paralympics for første gang. Både vi og særforbundene jobber bevisst, sier Cato Zahl Pedersen.

Her er antall norske deltagere i sommer-Paralympics siden lekene fikk sin moderne form i 1988 (i parentes antall norske gull-sølv-bronse):

1988: 34 deltagere (11-11-4).

1992: 38 deltagere (13-13-7).

1996: 42 deltagere (9-7-4).

2000: 39 deltagere (2-6-7).

2004: 34 deltagere (3-1-1).

2008: 24 deltagere (1-3-3).

2012: 22 deltagere (3-2-3).

2016: 23 deltagere (3-2-3).

2021: 15 deltagere.

Norge har en modell der handikapidretten er underlagt den vanlige idretten – i motsetning til å ha sin egen organisering.

– Det er vellykket. Forutsetningene er best når de kan få tilbud i de vanlige idrettslagene i sine lokalsamfunn, ikke i egne handikapidrettslag, mener Cato Zahl Pedersen.

– Samtidig er det klart at vi har noe å gå.

Idrettspresident Berit Kjøll er enig:

– Vi har hatt gode resultater av oss å integrere paraidretten som en del av den vanlige idretten. Andre nasjoner ser til oss hvordan vi organiserer oss og vil innføre vår modell. Samtidig ser vi at paraidretten trenger støtte fra sentralt hold, men det det må være særforbundene og klubbene som eier det.

– Er dere ekstra hardt rammet av spill-generasjonens stillesitting? Vi stiller spørsmålet til Cato Zahl Pedersen:

– Vi er som alle andre rammet av skjermene. Du kan engasjere deg uten å bevege deg. Samtidig jobber vi med en para-strategi for norsk idrett.

Birgit Skarstein tror den lille norske troppen først og fremst kommer av tøffe uttakskriterier:

– Hvis jeg har forstått det riktig, har de vært ganske tøffe. Det skyldes pandemien og ønsket om å begrense antall mennesker som møtes her i Tokyo.

Sarah Louise Rungs landslagstrener i svømming, Morten Eklund, ser heller ikke spesielt bekymret på tallene:

– Vi skulle gjerne hatt flere norske svømmere her, men det var som ikke kunne delta på grunn av klassifiseringsreglene. Vi skulle altså ha vært dobbelt så mange som vi er nå. Vi har en gruppe med unge utøvere som kommer bak, men det ble for kort tid til å bygge opp dem til å ta over allerede nå.