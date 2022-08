Rørt Lillefosse om sin døde mor etter EM-bronse: – Hun hadde vært stolt

MÜNCHEN/OSLO (VG) Pål Haugen Lillefosse (21) har sikret seg bronse i stavsprang i EM-finalen lørdag kveld. Armand Duplantis (22) fra Sverige tar gullet med 6,06 meter.

Stavhelten mistet moren sin i oktober 2018, da hun døde av kreft. Hun hadde ikke rukket å bli 50 år, han var 17 år.

– Jeg skulle ønske at hun var her. Jeg håper hun følger med et sted, sier en rørt Lillefosse til NRK på Olympiastadion i München.

– Det var noe av det første jeg tenkte på da jeg fikk det norske flagget rundt meg. Jeg tenkte på det, gjentar bronsevinneren - og får en klem av NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov:

Han minnes sin mor med en tatovering kopiert fra et fotografi av hennes og hans hånd rett før hun gikk bort for snart fire år siden. Den sitter på venstre arms biceps.

I intervjusonen - i samtale med norske journalister - forklarer Lillefosse nærmere:

– Jeg satt og så på tribunen der hele familien min satt - men det manglet en. Det er tungt, men jeg vet at hun hadde vært stolt om hun hadde vært her.

– Tenkte du på under konkurransen?

– Nei, men det gikk opp for meg etterpå. Jeg følte det i hjertet. Jeg vet at ingen andre i verden hadde hatt mer lyst til å sitte der på tribunen enn henne.

Pål Haugen Lillefosse forteller at han hadde sin far, sin bror, sin søster og andre familiemedlemmer og venner på tribunen i München. Om moren sier han:

– Jeg hadde ikke vært her uten henne. I en av de siste samtalene vi hadde, sa hun at jeg «kan bli en av de beste gjennom tidene». Jeg har. tenkt mye på det. At hun hun hadde troen på meg hele tiden.

Historisk

Norge har i moderne tid ikke tatt medalje i stavsprang i internasjonale seniormesterskap.

For 122 år siden, i OL 1900, ble det imidlertid norsk bronse til Carl Albert Andersen med 3,20, ifølge Wikipedia. Lillefosse hoppet 5,75 meter lørdag.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg vet ikke hva jeg skal si - det er stort, sier en tydelig emosjonell Lillefosse til NRK.

– De siste årene har ikke vært så gøy. I fjor kom jeg ikke med til OL i Tokyo. Det var tungt. Da trodde jeg ikke at jeg skulle stå her med EM-bronse nå.

Sa det på frokost

– Det er ingen jeg unner mer denne suksessen enn Pål, fastslår NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov på direkten.

Sondre Guttormsen (23) blir nummer seks med 5,75 - samme plassering som i siste EM. Duplantis’ 6,06 er ny mesterskapsrekord.

– Jeg er nesten målløs. Jeg trodde ikke det skulle holde, sier Lillefosses trener Bjørn Åge Herdlevær til NRK.

– Pål sa på frokosten at «jeg skal ta medalje i dag». Og han gjorde det, fortsetter treneren - som mener at Lillefosse har mye å gå på.

– Det er veldig bra av Pål, sier rival og stavkollega Sondre Guttormsen.

Armand Duplantis var den eneste som ikke rev sitt første hopp på 5,85. Det betydde fordel Lillefosse: Han hadde klart både 5,50 og 5,65 i første forsøk - og deretter også 5,75 i sitt første hopp.

Men Lillefosse hadde deretter tre riv på 5,85, mens tyskeren Lita Baehre gikk over og tar sølvmedaljen.

Sondre Guttormsen måtte ha to forsøk både på 5,50 og 5,65 - og det samme på 5,75. Deretter hadde han tre klare riv på 5,85.

– Det blir for ujevnt, sier pappa Atle Guttormsen til NRK.

– Jeg tenkte at jeg måtte 5,85 for å ta medalje - men det er dumt å rive på tidligere høyder. 5,75 var et veldig bra hopp, men jeg hadde noen dumme riv tidligere, sier Sondre Guttormsen selv til VG.

Det regnet i München lørdag kveld - uten at det så ut til å vippe de norske utøverne av pinnen.

JUBLER: Sondre Guttormsen etter sitt hopp på 5,75.

– Jeg trener i dette været hver dag, fastslo Pål Haugen Lillefosse til NRK før finalen.

Christina Vukicevic Demidov fastslo på forhånd at regnet trolig ville være en fordel for Lillefosse:

– Han kommer tross alt fra regnbyen Bergen og takler kanskje dette bedre enn mange andre, sa NRK-eksperten om Fana-utøveren.

Han hadde foran EM-finalen hatt seks konkurranser over 5,80 i år. Tre ganger i løpet av 2022 har han forbedret norgesrekorden, som nå er 5,86.

Lillefosse ble U18-europamester i 2018 og tok deretter gull i U20-EM i 2019, og viste tidlig at han var et stortalent:

Sondre Guttormsen har hatt en del skadetrøbbel denne sesongen, men de siste ukene har kroppen vært god.

– Målet er å sette pers og prøve å ta medalje, sa han på forhånd.

– Regnet? Vi kan ikke få gjort noe med været!

Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen kom til finalen takket være 5,65 i forsøket. Sondres lillebror Simen Guttormsen endte med 5,50 som resultat og ble bestemann som ikke gikk til finalen.

— Hvis dette var finale, følte jeg at jeg kunne hoppet enda bedre i neste hopp. Det verste jeg vet med friidrett er kvalifiseringer, sa Lillefosse etter kvalifiseringen - og varslet «skumle planer» i finalen.

PS: Beste norske stavresultat i EM kom på hjemmebane i Oslo i 1946, som var tidenes tredje europamesterskap, Erling Kaas ble da nummer fire, ifølge Friidrett1.